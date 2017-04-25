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Орджоникидзе: между дипломатами отношения иногда лучше, чем между странами

16:0425.04.2017
(обновлено: 16:22 25.04.2017)
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© РИА Новости . Владимир ТрефиловСергей Орджоникидзе, советский и российский дипломатСергей Орджоникидзе, советский и российский дипломат
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что в международных отношениях сегодня не действуют многие привычные правила. Вина за это лежит на США, считает экс-заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе. Такое мнение он высказал в эфире радио Sputnik.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что сейчас ситуация в международных отношениях тяжелее, чем она была в разгар холодной войны.

Президент США Дональд Трамп и генерал-лейтенант армии США Герберт Рэймонд Макмастер. 20 февраля 2017 года
© AFP 2017 / Nicholas Kamm
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"Безусловно, жестче сейчас. <…> Тогда существовали две империи: западная и советская, каждая из которых подогревала конфликты с соперником на территории третьих стран. Но никогда не на своих границах и никогда напрямую. Даже публичная риторика была мягче. Тогда оба лагеря не переходили грани дозволенного. Сегодня никаких правил больше нет", – приводятся слова министра в журнале Esquire.

Нынешние отношения Москвы и Вашингтона Лавров охарактеризовал словом "ожидание". По его словам, они пока развиваются по инерции, поскольку на местах еще остаются люди из команды предыдущего американского президента Барака Обамы.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время визита в Москву. 12 апреля 2017 года
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Вместе с тем глава МИД РФ сказал, что ему и госсекретарю США Рексу Тиллерсону удается выстроить отношения, и отметил, что у него были "если не приятельские, то хорошие отношения" со всеми госсекретарями.

Лавров признал, что дипломаты разных стран могут выступать с жесткой риторикой в адрес друг друга, а потом нормально общаться лично.  

Советский и российский дипломат, заместитель секретаря Общественной палаты, бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе считает, что ответственность за нынешнее состояние дел в международных отношениях во многом лежит на США.   

"Если в период холодной войны напряженность была – между Варшавским договором во главе с СССР и НАТО во главе с США – в основном на Европейском континенте, то теперь напряженность, как раковая опухоль, разрослась по всему миру. Эта напряженность – на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и в других регионах. Даже в Арктике есть напряженность, и серьезная. Во многом это результат непредсказуемой политики США. Я задаю вопрос многим своим коллегам, дипломатам европейских стран по поводу того, что будут дальше делать США? А они говорят, что и сами бы хотели у меня спросить, что они и сами не очень понимают", – сказал Сергей Орджоникидзе в эфире радио Sputnik.

По его словам, эпоха неопределенности в политике США началась уже давно. Это нашло воплощение, в том числе, и в практикуемых Вашингтоном двойных стандартах в подходе к острым проблемам – от международного терроризма до распространения оружия массового уничтожения.  

"В США, например, считают: раз Израиль наш друг, стратегический союзник, то у него "демократическое" ядерное оружие. А вот Иран – нет, (поэтому) его ядерная программа угрожает всему миру. Ядерное оружие Северной Кореи – это тоже угроза всему миру. Но возникает вопрос: почему такие маленькие страны, как Северная Корея, или Сирия до 2013 – пока они не ликвидировали арсенал своего химического оружия – почему они обзавелись оружием массового поражения? Потому что они не чувствовали себя в безопасности. Над ними все время нависала угроза удара США, начиная с Югославии, Ирака и многих других стран. Они видели эту агрессивную политику и мысль, которая им, прежде всего, приходила – обзавестись оружием, которое спасло бы их от таких ударов. Таким образом они видели обеспечение своей безопасности. И в этом, естественно, виноваты США… Для Запада есть "хорошие" террористы, а есть "плохие". Так же и с оружием массового поражения – есть "плохое", а есть "хорошее". Какое же это международное право? Какой Договор о нераспространении ядерного оружия? Какие совместные усилия по борьбе с терроризмом?", – отметил Сергей Орджоникидзе.  

По его словам, у российских дипломатов действительно нормальные, хорошие отношения со многими зарубежными, в том числе западными коллегами, но профессиональные контакты – это другое дело.   

"Безусловно, существуют нормальные, хорошие отношения. Личные позиции – это одно дело, а позиция страны – это другое дело. И у меня с бывшим госсекретарем (США) Колином Пауэллом, который (на заседании Совбеза ООН в феврале 2003 года – ред.) пробиркой тряс не то с зубным порошком, не то еще с чем-то, были прекрасные личные отношения. Но я его критиковал. И у Керри с Лавровым в конце концов сложились более-менее нормальные отношения. Личные отношения способствуют лучшему пониманию, и часто так и происходит. Но это не означает, что я тебе уступлю в чем-то, это позиция моего государства", – заключил Сергей Орджоникидзе.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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