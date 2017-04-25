Орджоникидзе: между дипломатами отношения иногда лучше, чем между странами

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что в международных отношениях сегодня не действуют многие привычные правила. Вина за это лежит на США, считает экс-заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе. Такое мнение он высказал в эфире радио Sputnik.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что сейчас ситуация в международных отношениях тяжелее, чем она была в разгар холодной войны.

"Безусловно, жестче сейчас. <…> Тогда существовали две империи: западная и советская, каждая из которых подогревала конфликты с соперником на территории третьих стран. Но никогда не на своих границах и никогда напрямую. Даже публичная риторика была мягче. Тогда оба лагеря не переходили грани дозволенного. Сегодня никаких правил больше нет", – приводятся слова министра в журнале Esquire.

Нынешние отношения Москвы и Вашингтона Лавров охарактеризовал словом "ожидание". По его словам, они пока развиваются по инерции, поскольку на местах еще остаются люди из команды предыдущего американского президента Барака Обамы.

Вместе с тем глава МИД РФ сказал, что ему и госсекретарю США Рексу Тиллерсону удается выстроить отношения, и отметил, что у него были "если не приятельские, то хорошие отношения" со всеми госсекретарями.

Лавров признал, что дипломаты разных стран могут выступать с жесткой риторикой в адрес друг друга, а потом нормально общаться лично.

Советский и российский дипломат, заместитель секретаря Общественной палаты, бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе считает, что ответственность за нынешнее состояние дел в международных отношениях во многом лежит на США.

"Если в период холодной войны напряженность была – между Варшавским договором во главе с СССР и НАТО во главе с США – в основном на Европейском континенте, то теперь напряженность, как раковая опухоль, разрослась по всему миру. Эта напряженность – на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и в других регионах. Даже в Арктике есть напряженность, и серьезная. Во многом это результат непредсказуемой политики США. Я задаю вопрос многим своим коллегам, дипломатам европейских стран по поводу того, что будут дальше делать США? А они говорят, что и сами бы хотели у меня спросить, что они и сами не очень понимают", – сказал Сергей Орджоникидзе в эфире радио Sputnik.

По его словам, эпоха неопределенности в политике США началась уже давно. Это нашло воплощение, в том числе, и в практикуемых Вашингтоном двойных стандартах в подходе к острым проблемам – от международного терроризма до распространения оружия массового уничтожения.

"В США, например, считают: раз Израиль наш друг, стратегический союзник, то у него "демократическое" ядерное оружие. А вот Иран – нет, (поэтому) его ядерная программа угрожает всему миру. Ядерное оружие Северной Кореи – это тоже угроза всему миру. Но возникает вопрос: почему такие маленькие страны, как Северная Корея, или Сирия до 2013 – пока они не ликвидировали арсенал своего химического оружия – почему они обзавелись оружием массового поражения? Потому что они не чувствовали себя в безопасности. Над ними все время нависала угроза удара США, начиная с Югославии, Ирака и многих других стран. Они видели эту агрессивную политику и мысль, которая им, прежде всего, приходила – обзавестись оружием, которое спасло бы их от таких ударов. Таким образом они видели обеспечение своей безопасности. И в этом, естественно, виноваты США… Для Запада есть "хорошие" террористы, а есть "плохие". Так же и с оружием массового поражения – есть "плохое", а есть "хорошее". Какое же это международное право? Какой Договор о нераспространении ядерного оружия? Какие совместные усилия по борьбе с терроризмом?", – отметил Сергей Орджоникидзе.

По его словам, у российских дипломатов действительно нормальные, хорошие отношения со многими зарубежными, в том числе западными коллегами, но профессиональные контакты – это другое дело.

"Безусловно, существуют нормальные, хорошие отношения. Личные позиции – это одно дело, а позиция страны – это другое дело. И у меня с бывшим госсекретарем (США) Колином Пауэллом, который (на заседании Совбеза ООН в феврале 2003 года – ред.) пробиркой тряс не то с зубным порошком, не то еще с чем-то, были прекрасные личные отношения. Но я его критиковал. И у Керри с Лавровым в конце концов сложились более-менее нормальные отношения. Личные отношения способствуют лучшему пониманию, и часто так и происходит. Но это не означает, что я тебе уступлю в чем-то, это позиция моего государства", – заключил Сергей Орджоникидзе.

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