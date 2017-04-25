Экономист: Украина не удовлетворяет интересы США

США в 2018 году сократят финансовую помощь Украине на 69%, пишут СМИ. Экономист Аза Мигранян в эфире радио Sputnik выразила мнение, что основные спонсоры Киева не видят скорого решения украинской проблематики, и посылают Киеву определенный сигнал.

Официальный Вашингтон в 2018 году намерен сократить финансовую помощь Украине на 69%, пишет Foreign Policy со ссылкой на текст бюджетного документа.

Изначально Киеву планировалось предоставить свыше 570 млн долларов, однако финансирование уменьшили до 177 млн.

Ранее о том, что бюджет программы помощи Украине будет меньше предыдущего, сообщала зампомощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк.

Кроме того, глава ЕБРР в Восточной Европе Франсис Малиж заявил, что на Украине сохраняются неблагоприятные условия для работы инвесторов. По степени инвестиционной привлекательности Малиж сравнил Украину с раздираемым войной Ираком. Видимо, поэтому американская инвестиционная компания и крупнейший частный кредитор Украины – Franklin Templeton – существенно сократила количество украинских долговых облигаций.

На этом фоне до конца 2019 года Украина должна выплатить почти 13 млрд долларов по внешним обязательствам.

По мнению руководителя отдела экономики Института стран СНГ, ведущего научного сотрудника Института экономики РАН Азы Мигранян, основные спонсоры Киева не просматривают скорого решения украинской проблематики, и посылают Киеву определенный сигнал.

"Это активная демонстрация того, что на сегодняшний день интересы Штатов не удовлетворяются в полной мере. И сигнал к тому, что Киев должен действовать более рационально, с учетом складывающейся геополитики, и особенно – с учетом интересов стран, курирующих Украину. Да, это вопрос, который непосредственно связывается с отдачей вложенных средств. На сегодняшний день основные спонсоры не просматривают скорого решения украинской проблематики. С учетом этого, они консервируют ресурсы и перенаправляют их на более значимые для них цели. Кроме того, ситуация в экономике Украины такова, что говорить о долгосрочных инвестиционных проектах инвестор не может, ибо это очень высокий уровень риска", – сказала Аза Мигранян в эфире радио Sputnik.

Кроме того, по ее мнению, Вашингтон делает недвусмысленные намеки европейцам.

"(Президент США) Дональд Трамп намекает, что Европа должна активно включиться в финансирование всех европейских процессов. Украина – часть этих процессов, поэтому вполне логично, что США, ненавязчиво демонстрируя через сокращение своей финансовой линии, предлагают европейцам включиться в этот процесс более активно", – сказала Аза Мигранян.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.