Украинский политолог: чем закончится Евровидение для Киева – большой вопрос

В администрации Киева заявили о полной готовности к "Евровидению-2017". Однако украинский политолог Олег Соскин считает, что проведение конкурса в Киеве в сегодняшних условиях – явно не ко времени. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Алексей Резников заявил, что Киев полностью готов к проведению песенного конкурса.

"Город Киев абсолютно готов к проведению "Евровидения-2017". Как мы говорили, Киев был готов, Киев готов, Киев будет готов", – сказал Резников во вторник на пресс-конференции.

Со своей стороны полиция Киева опровергла информацию относительно намерений правоохранителей вывезти всех бездомных из столицы Украины на время проведения "Евровидения-2017". Ранее об этом ссылкой на пресс-службу полиции сообщило украинское издание "Вести".

"Евровидение-2017" пройдет в Киеве в мае.

По словам директора Института трансформации общества (Киев), заведующего кафедрой международных экономических отношений Национальной академии управления Олега Соскина, подготовка города к песенному конкурсу ограничивается "витринными мероприятиями".

"Киев сегодня превратился в такой всеукраинский резервуар, очень много деклассированных элементов, очень много людей, которые не могут обеспечить себе даже пропитание. Никогда в Киеве такого не было. Город, конечно, серьезно разрушен, очень плохие дороги, много разрушенных зданий в центре Киева. Но, конечно, власти пытаются делать какие-то витринные мероприятия, что-то в центре подремонтировать, стали срочно латать дороги, чтобы можно было хотя бы ездить. Но это слабо помогает. Город абсолютно не готов к "Евровидению". Думаю, что может возникнуть много конфликтных ситуаций", – сказал Олег Соскин в эфире радио Sputnik.

По его мнению, для властей Киева "Евровидение" – это просто лишний способ обогатиться.

"В целом, я думаю, Киеву не стоило проводить никакое "Евровидение". В условиях войны это совершенно неприемлемое мероприятие. Как говорится, не ко времени. Просто для людей, которые сегодня при власти – для (мэра Киева Виталия) Кличко, (президента Украины Петра) Порошенко – это такая пиар-акция. И чем она закончится, это большой вопрос. Эти люди думают только о личном обогащении", – считает политолог.

Россия в этом году не будет участвовать в "Евровидении". Служба безопасности Украины запретила российской участнице Юлии Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.

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