США
25.0425 апреля15:26МСК
USD55.85-0.23
EUR60.79-0.05
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Украинский политолог: чем закончится Евровидение для Киева – большой вопрос

14:5025.04.2017
(обновлено: 14:52 25.04.2017)
0650
© Фото : European Broadcasting UnionГлавный приз конкурса Евровидение - хрустальный микрофонГлавный приз конкурса Евровидение - хрустальный микрофон
© Фото : European Broadcasting Union
В администрации Киева заявили о полной готовности к "Евровидению-2017". Однако украинский политолог Олег Соскин считает, что проведение конкурса в Киеве в сегодняшних условиях – явно не ко времени. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Алексей Резников заявил, что Киев полностью готов к проведению песенного конкурса.

"Город Киев абсолютно готов к проведению "Евровидения-2017". Как мы говорили, Киев был готов, Киев готов, Киев будет готов", – сказал Резников во вторник на пресс-конференции.

Зрители во время финала конкурса Евровидение-2016
© Фото : European Broadcasting Union/Andres Putting
Как лучше всего избежать опасностей на "Евровидении-2017"? Не ездить туда

Со своей стороны полиция Киева опровергла информацию относительно намерений правоохранителей вывезти всех бездомных из столицы Украины на время проведения "Евровидения-2017". Ранее об этом ссылкой на пресс-службу полиции сообщило украинское издание "Вести".

"Евровидение-2017" пройдет в Киеве в мае.

По словам директора Института трансформации общества (Киев), заведующего кафедрой международных экономических отношений Национальной академии управления Олега Соскина, подготовка города к песенному конкурсу ограничивается "витринными мероприятиями".

"Киев сегодня превратился в такой всеукраинский резервуар, очень много деклассированных элементов, очень много людей, которые не могут обеспечить себе даже пропитание. Никогда в Киеве такого не было. Город, конечно, серьезно разрушен, очень плохие дороги, много разрушенных зданий в центре Киева. Но, конечно, власти пытаются делать какие-то витринные мероприятия, что-то в центре подремонтировать, стали срочно латать дороги, чтобы можно было хотя бы ездить. Но это слабо помогает. Город абсолютно не готов к "Евровидению". Думаю, что может возникнуть много конфликтных ситуаций", – сказал Олег Соскин в эфире радио Sputnik.

По его мнению, для властей Киева "Евровидение" – это просто лишний способ обогатиться.

"В целом, я думаю, Киеву не стоило проводить никакое "Евровидение". В условиях войны это совершенно неприемлемое мероприятие. Как говорится, не ко времени. Просто для людей, которые сегодня при власти – для (мэра Киева Виталия) Кличко, (президента Украины Петра) Порошенко – это такая пиар-акция. И чем она закончится, это большой вопрос. Эти люди думают только о личном обогащении", – считает политолог.

Подготовка к церемонии жеребьевки конкурса Евровидение 2017 в Киеве
© Фото : Stijn Smulders
Ганжара: Киев дискредитировал конкурс Евровидение. Возможно, навсегда

Россия в этом году не будет участвовать в "Евровидении". Служба безопасности Украины запретила российской участнице Юлии Самойловой въезд  на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
+
Сказано в эфире
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена