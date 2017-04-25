Эксперт о сокращении помощи Киеву: Украина для США – чужая "головная боль"

Сокращение на 69% финансовой помощи США Украине может являться своего рода сигналом Киеву. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Борис Шмелев.

США намерены сократить финансовую помощь Украине в 2018 году сразу на 69%. Об этом пишет американское издание Foreign Policy со ссылкой на текст бюджетного документа.

Изначально Вашингтон планировал выделить Киеву более 570 млн долларов, однако, по данным изданиям, в итоге эту сумму сократили до 177 млн.

Вашингтон планирует экономить не только на Киеве, бюджет предусматривает сокращение помощи и другим развивающимся странам, отмечает Foreign Policy.

В начале апреля заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк уже предупреждала, что помощь Киеву может быть сокращена. "Этот бюджет будет меньше, чем предыдущий. Я предполагаю, что финансирование международной помощи будет также меньше", – заявила чиновница.

По мнению руководителя Центра внешней политики России Института экономики РАН Бориса Шмелева, столь значительное сокращение финансовой помощи США Киеву еще раз свидетельствует о том, что Украина не входит в число внешнеполитических приоритетов нынешней американской администрации.

"Пока говорить о том, что у администрации (Дональда) Трампа окончательно сформировалась внешнеполитическая концепция, трудно. Но все-таки, видимо, с точки зрения этой администрации, Украина и украинский кризис – это головная боль, прежде всего, Европы. И, с их точки зрения, пусть Европа, ЕС и Германия в лице (канцлера ФРГ) Ангелы Меркель занимаются урегулированием украинского кризиса. У Америки есть глобальные обязательства: сирийский кризис, ситуация на Корейском полуострове – вот где Америка должна проявить себя, а украинский кризис – дело Европы", – сказал Борис Шмелев в эфире радио Sputnik.

В то же время, по его словам, в Европе также уже ощущается усталость от нескончаемого украинского кризиса и от непоследовательной позиции официального Киева.

"В начале мая приезжает Меркель и, видимо, ситуация на Украине будет одной из центральных тем переговоров. Чем они завершатся, конечно, предполагать рано. Но совершенно ясно, что украинский кризис беспокоит европейцев, европейцы устали от Украины, от украинского кризиса, где не видно никакого просвета: на переговорах (президент Украины Петр) Порошенко говорит одно, а потом под влиянием радикальных сил делает другое", – отметил Борис Шмелев.

Он также не исключил того, что сокращение финансовой помощи США Украине может являться своего рода сигналом Киеву.

"Это своеобразное давление на Киев. От Киева требуют выполнения Минских соглашений. Можно, конечно, бесконечно обвинять Россию, в том, что она якобы блокирует выполнение этих договоренностей – но ведь не Москва является стороной конфликта на Украине", – напомнил Борис Шмелев.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!