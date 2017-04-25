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Эксперт: Обама не будет вмешиваться в политику, если только не одно "но"

10:4425.04.2017
(обновлено: 10:46 25.04.2017)
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© AP Photo / Carolyn KasterПоследняя президентская пресс-конференция Барака ОбамыПоследняя президентская пресс-конференция Барака Обамы
© AP Photo / Carolyn Kaster
Барак Обама впервые после ухода с поста президента США выступил на публике. Американист Юрий Рогулев в эфире радио Sputnik отметил, что бывший американский лидер уже выбрал для себя сферу, в которой будет работать.
Барак Обама, архивное фото
© AFP 2017 / Nicholas Kamm
Жизнь после власти: команда Обамы "станет примером"

Барак Обама впервые после ухода с поста президента США выступил на публике. В своей речи экс-политик заявил о намерении сфокусироваться на работе с молодежью и ни разу не упомянул своего преемника Дональда Трампа.

"Главное и самое важное, что я могу сделать – это помочь в подготовке лидеров нового поколения, чтобы они могли принять эстафету в этом меняющемся мире", – сказал Обама, выступая перед молодежью в университете Чикаго.

Экс-президент отметил, в частности, что хотел бы работать по таким направлениям, как судебная реформа и финансирование политики.

Барак Обама во время прощальной речи в Чикаго. 10 января 2017
© AFP 2017 / Joshua Lott
"Серный кардинал". Барак Обама решил предстать в новом цвете

"Это то, что нам мешает противостоять вызовам и добиваться прогресса в политике и общественной жизни", – отметил Обама.

Демократ Барак Обама занимал пост президента США в 2009-2017 годах. В январе он уступил должность республиканцу Дональду Трампу.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев считает, что Барак Обама напрямую не станет вмешиваться в политику США.

"Вероятность, что Обама будет вмешиваться в политику, практически нулевая. Есть только одно исключение – если его супруга захочет заниматься политикой. А так, в общем и целом, американские президенты напрямую после ухода со своего поста не вмешиваются в политику. Так что в текущую политику он (Обама) вмешиваться не станет. Хотя бы потому, что он сам бывший президент, и этот титул за ним сохраняется, к нему все равно будут обращаться: "мистер президент". И любые его высказывания в адрес действующего президента будут означать дестабилизацию института президентства", – сказал Юрий Рогулев в эфире радио Sputnik.

По его мнению, Обама уже выбрал для себя деятельность, которой будет заниматься.

"Обама выбрал для себя стезю общественной деятельности. Для него это не новая сфера, он занимался общественной деятельностью до того, как стал участвовать в политике. Поэтому он выбрал работу с молодежью. Я думаю, этим он и будет заниматься", – отметил Юрий Рогулев.

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