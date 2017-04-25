Политолог о гибели россиянки в США: виновата "вечная американская проблема"

В странах, где у населения имеется свободный доступ к оружию, бытовые конфликты нередко завершаются трагично. Так прокомментировал в эфире радио Sputnik трагедию в штате Орегон политолог Алексей Зудин.

В генеральном консульстве РФ в Сан-Франциско подтвердили смерть россиянки Анны Репкиной в штате Орегон.

"Генконсульство России в Сан-Франциско в курсе (произошедшего). Мы уведомили родственников погибшей, находимся в постоянном контакте с правоохранительными органами. По предварительным данным, причиной преступления стала бытовая ссора", – сказал РИА Новости представитель генконсульства. "Подозреваемый задержан. Офис прокурора заверил нас в предоставлении обновлений по расследованию и судебному процессу", – добавил он.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на старшего заместителя окружного прокурора Эми Матуско сообщило, что обнаруженная убитой в штате Орегон женщина опознана как гражданка России 27-летняя Анна Репкина. Власти сообщили, что убитая состояла в отношениях с подозреваемым. По мнению прокуроров, она была частью "любовного треугольника" с подозреваемым и другой женщиной. По словам Матуско, вторая женщина "поставила ультиматум" подозреваемому и потребовала выбрать между ними.

Сообщается, что тело убитой нашли в округе Бентон в 177 километрах от Портленда. Жертва была убита выстрелом в затылок, как при казни, уточнила Матуско.

В странах, где у населения имеется свободный доступ к огнестрельному оружию, бытовые конфликты, к сожалению, нередко завершаются трагично: люди иной раз слишком легко нажимают на спусковой крючок. Так прокомментировал в эфире радио Sputnik трагедию в штате Орегон политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин.

"Я думаю, что эта проблема принципиально неразрешима для Соединенных Штатов. Свободное владение оружием в Америке существует, если не ошибаюсь, столько же, сколько существуют Соединенные Штаты. Это одна из их базовых ценностей – многие понимают, что не очень хороших. Но с учетом длительности существования этой традиции, а также с учетом нескольких неудачных попыток с ней справиться, я думаю, что это одна из вечных американских проблем", – предположил политолог.

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