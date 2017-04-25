Эксперт об инвестициях в украинскую экономику: у Украины странная позиция

На Украине сохраняются крайне неблагоприятные условия для международных инвесторов – такова оценка ЕБРР. Эксперт Михаил Беляев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что прогноз на будущее для инвестиций в Украину тоже может быть только отрицательным.

На Украине сохраняются неблагоприятные условия для работы инвесторов. Об этом в интервью украинскому изданию "Новое время" заявил глава ЕБРР в Восточной Европе Франсис Малиж.

"Возьмем портовый сбор – в Украине он в три-четыре раза выше, чем у конкурентов. И поэтому у представителей бизнеса есть выбор – доставить товар в Южный или в Одесский морской порт либо в румынскую Констанцу. В Украине при структурировании логистической операции необходимо заплатить 14 разных сборов, а в голландском Роттердаме – только три. Короче говоря, нужно улучшать бизнес-климат", – сделал вывод Франсис Малиж. Ранее он сравнил Украину по степени инвестиционной привлекательности с раздираемым войной Ираком.

Главный эксперт агентства "ФинЭк" Михаил Беляев считает оценки главы ЕБРР в Восточной Европе совершенно обоснованными.

"У Украины какая-то странная позиция. Им почему-то с самого начала казалось, что все им что-то должны, должны их страну развивать и вкладывать капиталы. Украина, конечно, привлекательна по своему геополитическому положению. Но капиталы-то вкладываются не только по соображениям геополитики, а прежде всего по соображениям экономики – туда, где можно получить прибыль. А прибыль на Украине пока не просматривается. Потому что хозяйство находится, прямо скажем, в плачевном состоянии", – сказал Михаил Беляев в эфире радио Sputnik.

По мнению эксперта, прогноз на ближайшее будущее может быть тоже только отрицательным.

"Каких-то признаков того, что будет улучшение в ближайшее время, совершенно не просматривается. Высокая инфляция, отрицательные темпы роста, падение всех внешнеторговых показателей, высокая доля задолженности относительно ВВП – это не самый главный показатель для инвестиций, но, тем не менее, это тоже ложится в ту же "корзину". А самое главное – не видно, что сами украинцы собираются что-то делать для улучшения своей страны", – полагает Михаил Беляев.

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