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Эксперт: превентивный ядерный удар? Лондон не огласил весь "список" угроз

20:0124.04.2017
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© Flickr / Official U.S. Navy PageПуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки класса OhioПуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки класса Ohio
© Flickr / Official U.S. Navy Page
Великобритания заявила о своем праве на превентивный ядерный удар, сообщают СМИ. Военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Лондон в этом следует примеру США.

Великобритания готова нанести превентивный ядерный удар, если это будет необходимо, приводит Independent заявление министра обороны Великобритании Майкла Фэллона в интервью ВВС Four.

По словам Фэллона, премьер-министр Тереза Мэй готова использовать баллистические ракеты Trident в "наиболее экстремальных обстоятельствах", даже если сама Великобритания не подвергнется ядерному удару. При этом министр не уточнил, о каких именно обстоятельствах идет речь.

Комментарий министра стал ответом на призыв лидера Лейбористской партии Джереми Корбина "добиться безъядерного мира", отмечает издание.

В конце марта в ООН начались переговоры по разработке конвенции о полном запрещении ядерного оружия. Ядерные державы отказались принимать в них участие. В частности, постпред Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт заявил: "Соединенное Королевство не участвует в переговорах по соглашению о запрещении ядерного оружия, потому что мы не верим, что эти переговоры приведут к прогрессу в глобальном ядерном разоружении". При этом Райкрофт отметил, что после пика холодной войны ядерный арсенал Великобритании сократился более чем вдвое.

По мнению военного эксперта, коммерческого директора журнала "Арсенал Отечества" Алексея Леонкова, Великобритания в своей попытке нанести превентивный удар следует примеру Вашингтона. Ранее американский телеканал NBC News сообщил, что США могут нанести превентивный удар по Северной Корее, если получат сведения о готовности КНДР к шестому ядерному испытанию.

"У каждого государства существует "набор" угроз, в результате которых ядерное оружие должно быть применено безоговорочно. Когда речь идет о превентивном ударе, то такое право приписывают себе в последнее время только два государства – это США и КНДР. Они заявляли о том, что готовы применить ядерное оружие при возникновении угрозы их суверенитету. Великобритания присоединилась и готова применить ядерное оружие в случае возникновения угрозы, которая может быть даже неявной. Скорее всего, Лондон огласит весь список угроз, но для этого он должен пройти согласование в парламенте и быть утверждены в качестве ядерной доктрины", —  сказал Алексей Леонков в эфире радио Sputnik.

Ранее лидер Лейбористской партии Джереми Корбин высказался за безъядерный мир. "Любое применение ядерного оружия станет катастрофой для всего мира", — заявил политик, отметив, что лейбористы могут исключить программу модернизации ядерного потенциала страны и своего предвыборного манифеста.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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