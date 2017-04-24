Мнение: США нечего предложить России по сирийскому урегулированию

Отказ Вашингтона от трехсторонней встречи России, США и ООН по Сирии подтверждает догадки о том, что американская позиция еще не выработана. Такую точку зрения в эфире радио Sputnik выразил политолог Владимир Шаповалов.

Вашингтон с самого начала не подтвердил участия во встрече РФ, США и ООН по Сирии в Женеве, скорее всего, причина в разных подходах к вопросу, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

"Они (США) не подтвердили с самого начала, что они будут готовы к этой трехсторонней встрече", – сказал он журналистам.

По мнению Рябкова, "причины этого глубже, чем просто нестыковки графиков". "Наверное, мы имеем дело здесь с определенными разночтениями в подходе Москвы и Вашингтона к вопросам, которые там надо обсуждать", – отметил он.

Трехсторонняя встреча России, США и ООН по Сирии была запланирована на 24 апреля в Женеве. Однако госдепартамент США сообщил, что хотя Вашингтон и приветствует переговоры с РФ по проблематике межсирийских переговоров, "пока никаких трехсторонних встреч не запланировано".

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов считает, что отказ Вашингтона от трехсторонней встречи подтверждает догадки о том, что позиция США по Сирии еще не выработана.

"Отказ подтверждает догадку о том, что позиции нет – США нечего предложить России в настоящий момент в рамках переговорного процесса. С другой стороны, это свидетельство деструктивного отношения к самому факту процесса мирного урегулирования. Заметьте, что мы наблюдаем в качестве первых шагов новой администрации США в сирийском вопросе: это военная демонстрация и отказ от переговорного формата. При том, что этот отказ фактически ставит точку в дискуссии о том, кто какую позицию занимает, и кто в чем виноват в Сирии. Россия, несмотря на ту агрессию, которую США проявили в отношении сирийских правительственных войск, готова к переговорному процессу, настроена на него и ведет его. Соединенные Штаты к нему не готовы. В этой ситуации России нужно подождать, пока американская администрация будет сформирована и сможет внятно выразить свою точку зрения по этому вопросу, а не размахивать ракетной дубинкой", – сказал Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik.

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