США
24.0424 апреля18:13МСК
USD56.08-0.15
EUR60.85+0.53
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Мнение: подрыв машины ОБСЕ в Донбассе произошел очень "удобно" для Киева

18:1024.04.2017
(обновлено: 18:12 24.04.2017)
050
© РИА Новости . Народная милиция ЛНРПерейти в фотобанкМесто подрыва автомобиля сотрудников патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине в районе населенного пункта Пришиб в Луганской областиМесто подрыва автомобиля сотрудников патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине в районе населенного пункта Пришиб в Луганской области
© РИА Новости . Народная милиция ЛНР
Перейти в фотобанк
На Украине возбудили дело после подрыва автомобиля ОБСЕ в Донбассе. Политолог Ростислав Ищенко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в ЛНР не будут препятствовать допуску украинских следователей, однако это может стать проблемой для самого Киева.

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье "террористический акт, который привел к гибели человека" в связи с подрывом автомобиля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе, сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области в понедельник. Ход расследования уголовного производства находится на контроле прокурора Луганской области.

На месте подрыва автомобиля наблюдателей ОБСЕ близ села Пришиб в ЛНР
© РИА Новости . Народная милиция ЛНР
Перейти в фотобанк
Политолог: США призывают Москву повлиять на ЛНР? Пусть в зеркало посмотрят

23 апреля патруль миссии в составе двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР, в результате один человек из состава патруля погиб, двое были ранены.

Министерство обороны Украины заявило, что вся ответственность за подрыв автомобиля СММ ОБСЕ в Донбассе лежит на ополченцах.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире радио Sputnik выразил уверенность, что в самопровозглашенной республике не будут препятствовать допуску украинских следователей, однако это может стать проблемой для самого Киева. 

На месте подрыва автомобиля наблюдателей ОБСЕ близ села Пришиб в ЛНР
© РИА Новости . Народная милиция ЛНР
Перейти в фотобанк
Эксперт о беседе Тиллерсона и Порошенко: возможно, Киев надеется на скандал

"СБУ обязана начать расследование, потому что формально событие произошло на украинской территории, хотя и неподконтрольной Киеву. Но для того, чтобы проводить расследование, им надо попасть на территорию ЛНР. Поскольку Украина Минские договоренности не выполняет, то и их приезд туда находится под большим вопросом. Уверен, что ЛНР допустит украинских следователей вместе с международными. Но для Киева это вопрос приемлемости. Потому что надо договариваться с ЛНР, а Киев не признает их стороной переговоров. Поэтому непонятно, как они будут договариваться", – сказал Ростислав Ищенко.

Кроме того, по его словам, сам взрыв вызывает много вопросов.

Сергей Лавров и Федерика Могерини во время совместной пресс-конференции. 24 апреля 2017
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Политолог о встрече Лаврова и Могерини: санкции против РФ выдохлись

"Он как-то очень "удобно" произошел – под визит (главы европейской дипломатии Федерики) Могерини (в Москву). Кроме того, (президент Украины Петр) Порошенко сразу получил возможность поговорить по телефону с (госсекретарем США Рексом) Тиллерсоном, чего до этого не случалось. Конечно, это мог быть случайный подрыв на мине, которая была там давно. Но мог быть и неслучайный подрыв. И тогда СБУ может расследовать теракт, который сама же и организовала. Такое тоже возможно. И обратите внимание, что когда на месте взрыва только начались следственные действия, то Украина начала этот район обстреливать из тяжелых орудий. Кроме того, Киев начал использовать этот теракт для продавливания своих международных инициатив – сразу заговорили о необходимости введения войск ООН для контроля территории", – отметил Ростислав Ищенко.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но ёмкого слова – Twitter.

Комментировать
+
Сказано в эфире
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена