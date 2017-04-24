Мнение: подрыв машины ОБСЕ в Донбассе произошел очень "удобно" для Киева

На Украине возбудили дело после подрыва автомобиля ОБСЕ в Донбассе. Политолог Ростислав Ищенко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в ЛНР не будут препятствовать допуску украинских следователей, однако это может стать проблемой для самого Киева.

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье "террористический акт, который привел к гибели человека" в связи с подрывом автомобиля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе, сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области в понедельник. Ход расследования уголовного производства находится на контроле прокурора Луганской области.

23 апреля патруль миссии в составе двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР, в результате один человек из состава патруля погиб, двое были ранены.

Министерство обороны Украины заявило, что вся ответственность за подрыв автомобиля СММ ОБСЕ в Донбассе лежит на ополченцах.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире радио Sputnik выразил уверенность, что в самопровозглашенной республике не будут препятствовать допуску украинских следователей, однако это может стать проблемой для самого Киева.

"СБУ обязана начать расследование, потому что формально событие произошло на украинской территории, хотя и неподконтрольной Киеву. Но для того, чтобы проводить расследование, им надо попасть на территорию ЛНР. Поскольку Украина Минские договоренности не выполняет, то и их приезд туда находится под большим вопросом. Уверен, что ЛНР допустит украинских следователей вместе с международными. Но для Киева это вопрос приемлемости. Потому что надо договариваться с ЛНР, а Киев не признает их стороной переговоров. Поэтому непонятно, как они будут договариваться", – сказал Ростислав Ищенко.

Кроме того, по его словам, сам взрыв вызывает много вопросов.

"Он как-то очень "удобно" произошел – под визит (главы европейской дипломатии Федерики) Могерини (в Москву). Кроме того, (президент Украины Петр) Порошенко сразу получил возможность поговорить по телефону с (госсекретарем США Рексом) Тиллерсоном, чего до этого не случалось. Конечно, это мог быть случайный подрыв на мине, которая была там давно. Но мог быть и неслучайный подрыв. И тогда СБУ может расследовать теракт, который сама же и организовала. Такое тоже возможно. И обратите внимание, что когда на месте взрыва только начались следственные действия, то Украина начала этот район обстреливать из тяжелых орудий. Кроме того, Киев начал использовать этот теракт для продавливания своих международных инициатив – сразу заговорили о необходимости введения войск ООН для контроля территории", – отметил Ростислав Ищенко.

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