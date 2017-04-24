Мнение: главе ПАСЕ дали понять – нельзя "выходить из-под контроля"

В ПАСЕ попытались объявить вотум недоверия главе Ассамблеи Педро Аграмунту из-за его поездки в Сирию. Политолог Алексей Фененко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что до импичмента дело вряд ли дойдет, так как в данном случае не это главное.

В ПАСЕ попытались объявить вотум недоверия главе Ассамблеи Педро Аграмунту из-за его поездки в Сирию, в ходе которой делегация в числе прочего встретилась с президентом страны Башаром Асадом.

Первый день работы весенней сессии Ассамблеи начался с извинений Аграмунта за поездку. "Позвольте мне заявить следующее: эта поездка была ошибкой, я это признаю, учитывая последствия", – сказал он.

Его извинения произвели, как передает корреспондент РИА Новости, эффект разорвавшейся бомбы. Сразу после произнесенных слов представители политгрупп ПАСЕ стали требовать от главы Ассамблеи поставить вопрос о вотуме недоверия.

Парламентарии с места потребовали от Аграмунта принять решение по данному вопросу, провести слушания о вотуме и поставить этот вопрос на голосование. "Мы проведем слушания, проблем нет", – заявил глава ПАСЕ.

После еще одного резкого выступления Аграмунт объявил, что прерывает заседание на 10 минут и больше в зал Ассамблеи не вернулся.

Как пояснили РИА Новости в аппарате Ассамблеи, говоря о вероятном вотуме, "такой процедуры в ПАСЕ нет". Решение об отставке может принимать только сам глава ПАСЕ, добровольно.

В отсутствие Аграмунта парламентарии попытались принять инициативу по изменению регламента Ассамблеи, но эта попытка провалилась, не набрав необходимые две трети голосов.

Доцент факультета мировой политики МГУ им. Ломоносова, политолог Алексей Фененко в эфире радио Sputnik отметил, что многие европейские политики негативно относятся к президенту Сирии Башару Асаду.

"Я думаю, вина его только в одном – что он совершил эту поездку в Сирию. Мы знаем, что руководство ведущих европейских стран – Великобритании, Франции и Германии – крайне негативно относятся к нынешнему сирийскому правительству. Поэтому ничего удивительного в том, что пытаются применять карательные меры в отношении руководителя ПАСЕ, я не вижу. Я думаю, до импичмента дело может даже не дойти – не это главное. А главное – показать руководству ПАСЕ, что нельзя проявлять самостоятельность и выходить из-под контроля. И если эта "евротройка" решит, что он больше не нужен – от него легко избавятся", – сказал Алексей Фененко.

Наряду с этим докладчица по России в ПАСЕ Лилиан Мори Паскье констатировала, что РФ по своей инициативе не участвует в работе ПАСЕ, и выразила сожаление в связи с этим.

Алексей Фененко считает, что, отказавшись от участия в заседаниях Ассамблеи, Россия приняла правильное решение.

"По сути, выгод присутствие в ПАСЕ не дает России никаких. Кроме постоянного выслушивания хамства, мы ничего не получаем. Это не ОБСЕ, это не структура, которая имеет какие-то обязательные решения. Так что никаких выгод она не дает. ПАСЕ стала просто дискуссионным клубом, в котором выносится определенный вердикт без последствий, кроме морального осуждения", – отметил политолог.

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