Военный эксперт: С-500 "снимает" цели с неба, как сонных мух с потолка

В России проходят испытания новейшей ЗРС С-500, способной поражать цели на высоте до 100 км над землей. Военный обозреватель Виктор Баранец в эфире радио Sputnik рассказал об уникальных возможностях системы.

На российских полигонах проходят испытания новейшей зенитной ракетной системы С-500, которая сможет поражать цели на высоте до 100 км над землей, заявил генеральный конструктор предприятия-разработчика ЗРС – концерна Воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" Павел Созинов в интервью журналу "Национальная оборона".

По словам Созинова, С-500 должна уметь бороться с теми средствами, которые могут появиться в перспективе ближайших 25 лет. "Речь идет о перехвате в неплотных слоях атмосферы, в том числе в верхних слоях атмосферы в сотне километров от земли", – сказал он.

Зенитная ракетная система С-500 относится к новому поколению зенитных ракетных систем "земля-воздух". Планируется, что в ближайшее время она поступит на вооружение российских Воздушно-космических сил.

Военный обозреватель Виктор Баранец в эфире радио Sputnik отметил уникальные возможности ЗРК.

"С-500 сможет поражать цели на высоте до 100 километров над землей, а это фактически высота ближнего космоса. Система дорабатывается, ее финишные экзамены пройдут на одном из крупных казахстанских полигонов, где ракете есть, где развернуться – ведь ее радиус поражения оценивается в 600 километров. В мире больше нет другой такой зенитной ракетной системы, которая бьет на такую дальность. Наша система во время испытаний показала способность одновременно обнаружить и поразить до 10 баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду. Систему С-500 наши конструкторы продолжают учить поражать и боевые блоки гиперзвуковых ракет", – сказал Виктор Баранец.

Он отметил, что по своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящий на вооружении ЗРК С-400 и его американского конкурента Patriot Advanced Capability 3.

"С-400 поражает цели по дальности на 400 километров, по высоте – 60 километров, а у С-500 дальность 600 километров, высота 100 километров. Вот и сравнивайте. А уж летающие ниже 100 километров аэродинамические цели – самолеты, вертолеты, крылатые ракеты – С-500 снимает с неба, как сонных осенних мух с потолка. Что касается ее главного конкурента – ЗРК Patriot PAC-3, то его главный минус – малая дальность поражения, всего лишь 20 километров", – отметил военный эксперт.

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