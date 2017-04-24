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Политолог о встрече Лаврова и Могерини: санкции против РФ выдохлись

16:5724.04.2017
(обновлено: 16:59 24.04.2017)
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© РИА Новости . Сергей ПятаковПерейти в фотобанкСергей Лавров и Федерика Могерини во время совместной пресс-конференции. 24 апреля 2017Сергей Лавров и Федерика Могерини во время совместной пресс-конференции. 24 апреля 2017
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой европейской дипломатии Фредерикой Могерини обсудили, в частности, вопрос санкций. Политолог Андрей Манойло в эфире радио Sputnik выразил мнение, что инструмент санкций становится все менее эффективным.

Киев уклоняется от контактов с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками в рамках Минских соглашений, но санкции за невыполнение соглашений ЕС вводит почему-то только в отношении России, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы свою часть работы стремимся выполнять добросовестно, но, к сожалению, Киев уходит от прямого диалога с Донецком и Луганском, хотя это записано черным по белому в минских документах… Но, конечно же, если позиция Евросоюза заключается в том, что все должны выполнять свою часть обязательств, то возникает вопрос: а почему санкции только против России?", – сказал глава МИД РФ журналистам по итогам встречи с главой европейской дипломатии Фредерикой Могерини.

"Очевидный саботаж киевским руководством всего, что написано в минском документе, должен, конечно, встретить какую-то реакцию со стороны тех, кто покровительствует этому правительству", – добавил Лавров.

В свою очередь Федерика Могерини после переговоров с российским министром иностранных дел заявила, что в условиях взаимных санкций Россию и Евросоюз нельзя считать стратегическими партнерами.

"Было бы абсурдно считать друг друга стратегическими партнерами и иметь взаимные санкции, это не тот вид отношений, который партнеры обычно имеют", – заявила Могерини.

При этом она отметила, что отношения Москвы и Брюсселя не заморожены, и Евросоюз готов вернуться к тому уровню стратегического сотрудничества, который был раньше.

Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло считает, что заявления Могерини лишь продолжают риторику европейского руководства, и ждать улучшения отношений не стоит.  

"По большому счету, все фразы были высказаны в дежурном порядке, так же как они высказывались и раньше. Для Могерини эта встреча была важна исключительно для того, чтобы подчеркнуть, что она все еще "в обойме", так как говорят о том, что скоро высшая брюссельская бюрократия будет меняться. И многие не рассматривают уже Могерини как реальную политическую силу. Так что никаких сдвигов я здесь не вижу, все традиционно. Все заявляют, во-первых, о том, что Минские соглашения должны выполняться, и, во-вторых, все говорят о том, что санкции против России почему-то должны усиливаться", – сказал Андрей Манойло в эфире радио Sputnik.

Вместе с тем, по его мнению, ЕС вряд ли в ближайшее время пойдет на введение новых или ужесточение действующих санкций в отношении России. 

"Потому что санкции – это, безусловно, политический инструмент. Но он как-то слишком долго используется, он уже выдохся и поблек. То есть пиар-эффекта усиление санкций не произведет никакого. Гораздо эффективнее нанести удар "Томагавками" по Сирии – это свежо, что-то новое. А санкции уже очень заезжены. И даже если их сейчас усилить в отношении России, вряд ли кто-нибудь это заметит. А США такой "прогиб" со стороны Европы могут не зачесть в нынешних условиях. Поэтому введения каких-то новых жестких санкций ожидать не стоит", – считает политолог.

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Популярные комментарииВсе комментарии
Виктор Шаманов
Не хотят требовать от Киева выполнения минских соглашений? - УСИЛИТЬ КОНТРСАНКЦИИ! деньги они понимают хорошо. и силу.
17:18
24.04.2017
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