Эксперт: в "транзитном споре" с Киевом экономика – на стороне Москвы

Инициатива украинского Мининфраструктуры об отправке грузов с Украины в Иран по железной дороге в обход России неосуществима. Об этом в эфире радио Sputnik заявил глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Заявления министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о запуске поезда до Ирана в обход России свидетельствуют о его некомпетентности, заявил глава "Украинских железных дорог" ("Укрзалiзниця") Войцех Балчун. Об этом сообщается на сайте компании.

В "Укрзализныце" отметили, что их представителей не привлекали к обсуждению возможности реализации такого проекта. Балчун назвал анонсированный Мининфраструктуры маршрут "поездом в никуда", так как его фактически невозможно запустить.

Как пояснил бывший замминистра инфраструктуры страны Александр Кава, состав сможет доехать только до азербайджанского города Астара – дальше нет железной дороги. "До ближайшей иранской железнодорожной станции Рашт – 160 километров. И эту дорогу еще построить надо. На это может потребоваться от трех до четырех лет", – заявил он.

Ранее Владимир Омелян анонсировал запуск тестового поезда в Иран для перевозки сельскохозяйственной продукции, главным образом – зерна, с Украины по территории Грузии и Азербайджана. Это не первая инициатива украинских властей подобного рода. В 2016 году был запущен поезд через Среднюю Азию к китайской границе в обход России. Состав вернулся на Украину пустым.

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов полагает, что Киев пытается найти альтернативу сухопутным перевозкам через территорию РФ на Дальний Восток, и одновременно – океанским грузовым маршрутам в страны Азии.

"Киев пытается организовать систему транснациональных перевозок контейнерами. Но при этом логистика, которую они рассчитывают для разных маршрутов, не соответствует экономической ситуации. Киев уже один раз пытался "перебить" Южно-Китайский морской маршрут. Это не сработало, потому что стоимость перевозки оказалась выше. Кроме того, два раза он (транспорт) вставал аварийно", – сказал Дмитрий Абзалов в эфире радио Sputnik.

По его мнению, новая инициатива министерства инфраструктуры Украины об отправке грузов в Иран по железной дороге в обход России в настоящее время неосуществима.

"Это попытка надавить на Москву и найти альтернативный канал транзита. Но фактически это невозможно сделать в ближайшее время. И даже если это будет сделано, это будет дольше и дороже, чем, например, маршрут через Каспийское море", – отметил Дмитрий Абзалов.

Он считает, что даже при условии решения транспортных проблем экономическая целесообразность предложенного украинским министром маршрута остается сомнительной.

"Основными точками поставки зерна третьей категории (которое производит Украина) являются Ближний Восток и Северная Африка. Ирану нужно вводить сельскохозяйственную продукцию. Но за такую цену и с таким плечом пути – в этом необходимости нет. Напоминаю, что мы осуществляем поставку зерна в Иран. И зачем переходить с российского зерна на украинское, с учетом того, что перевалка грузов с Украины на территории Ирана – вопрос открытый? Для Ирана такие поставки нецелесообразны, поскольку у него уже есть поставщики", – полагает Дмитрий Абзалов.

По его мнению, подобные инициативы Киева настолько нелепы с экономической точки зрения, что Москве даже нет нужды официально их комментировать.

"Москва будет отвечать молчанием, потому что в данном случае экономика на ее стороне", – считает Дмитрий Абзалов.

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