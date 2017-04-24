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Политолог об угрозах Киева обесточить ЛНР: ситуация глупейшая

15:4624.04.2017
(обновлено: 15:47 24.04.2017)
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© РИА Новости . Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОбесточенные высоковольтные линии электропередачи в СимферополеОбесточенные высоковольтные линии электропередачи в Симферополе
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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С 25 апреля Киев планирует прекратить поставки электроэнергии в ЛНР. Политолог Юлий Федоровский в эфире радио Sputnik обратил внимание на то, что подобные действия негативно скажутся и на жителях подконтрольных Украине территорий Донбасса.

Поставки электроэнергии с подконтрольной Киеву территории в самопровозглашенную Луганскую народную республику прекратят с 25 апреля, сообщили РИА Новости в пресс-службе подконтрольного правительству Украины "Луганского энергетического объединения" (ЛЭО).

"Будет произведено отключение перетока электроэнергии на неконтролируемую территорию. Это решение согласовано с министерством энергетики", – сообщили в пресс-службе.

В компании отметили, что это решение связано с неплатежами за услуги из неподконтрольных Киеву районов Луганской области.

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© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Ранее генеральный директор ЛЭО Владимир Грицай отмечал, что поставки должны прекратиться с полуночи 25 апреля. Он также уточнял, что будет прекращена подача электроэнергии для нужд "Попаснянского водоканала".

В субботу, 22 апреля, официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко на брифинге заявил, что украинские власти готовят диверсию против жителей ЛНР, следствием которого станет отключение электричества на территории самопровозглашенной республики.

По данным оборонного ведомства ЛНР, на территорию Счастьенской ТЭС, которая находится на контролируемой Киевом части Луганской области рядом с линией соприкосновения, было завезено 200 неустановленных контейнеров.

Политолог, доцент Луганского национального университета имени Владимира Даля Юлий Федоровский считает действия украинской стороны совершенно нелогичными.

"Это продолжение политики руководства Украины по полной блокаде всех каналов, которые связывают территорию Донбасса с Украиной. При этом эта линия практически самоубийственная. При этом шизофрения в отдельно взятой голове, демонстрируемая украинским руководством, это не впервой. Складывается вообще глупейшая ситуация. И понять логику действий украинской власти совершенно невозможно", – сказал Юлий Федоровский в эфире радио Sputnik.

Он обратил внимание, что отрезая самопровозглашенные республики от водо- и электроснабжения, Киев вредит и собственному населению, проживающему на подконтрольных Украине территориях Донбасса.

"Что касается, например, воды, Украина, отрубая от водоснабжения ЛНР, одновременно отрубает и Попаснянский районный водоканал, который по факту находится на территории Украины. Все же завязано в один узелок. Невозможно отрезать одну часть и при этом не отрезать другую. То же касается и электричества: когда они угрожают устроить блокаду Счастьенской ТЭС, они забывают, что вся северная часть Луганщины, которая находится под контролем Украины, тоже находится под энергоснабжением этой ТЭС", – отметил политолог.

В конце 2016 года Киев прекратил снабжать водой неподконтрольные районы Луганской области, так как долги подконтрольного правительству Украины Попаснянского районного водоканала за электричество достигли 4,6 миллиона долларов. В министерстве по делам оккупированных территорий сообщили, что накопились большие долги за воду со стороны самопровозглашенной ЛНР. Однако в Киеве заявили, что продолжают поставлять воду, несмотря на окончание контракта. В январе глава ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что вопрос подачи воды с территории, подконтрольной правительству Украины, с Киевом решен.

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