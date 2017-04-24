Политолог: США призывают Москву повлиять на ЛНР? Пусть в зеркало посмотрят

Вашингтон призвал Москву повлиять на расследование подрыва машины ОБСЕ в ЛНР. Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik отметил, что США могли бы обратиться с подобным призывом к самим себе и оказать, наконец, давление на Киев.

США призвали тщательно расследовать подрыв автомобиля Специальной мониторинговой миссии (СММ), в результате которого погиб американский гражданин. При этом в Вашингтоне рассчитывают на Москву, которая, по мнению Госдепа, имеет "влияние" на ополченцев.

Инцидент с машиной наблюдателей ОБСЕ произошел в воскресенье, 23 апреля. Автомобиль подорвался на мине у линии соприкосновения в самопровозглашенной Луганской народной республике. В результате взрыва погиб сотрудник медицинской компании, которая работает на Украине по контракту ОБСЕ. Еще двое – граждане Германии и Чехии – были ранены.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что в районе подрыва машины СММ ОБСЕ действовала украинская диверсионно-разведывательная группа. По его словам, в состав группы входят бойцы 8-го полка сил специальных операций ВСУ, которым командует полковник Олег Нечаев.

Исполняющий обязанности официального представителя госдепартамента Марк Тонер потребовал провести тщательное расследование и призвал Россию "использовать свое влияние на сепаратистов, чтобы позволить ОБСЕ провести полное, прозрачное и своевременное расследование".

В Москве подрыв автомобиля СММ ОБСЕ связали с попытками сорвать мирный процесс в Донбассе.

"Обстоятельства произошедшего указывают на высокую вероятность провокации, нацеленной на подрыв процесса урегулирования конфликта в Донбассе. Очевидно, что подобные инциденты и общая эскалация напряженности выгодны тем, кто не заинтересован в выполнении политических, экономических и гуманитарных положений минского "Комплекса мер"", – говорится в заявлении российского МИД.

В ведомстве также призвали расследовать инцидент.

Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik отметил, что США ради мира на Донбассе могли бы обратиться с подобным призывом к самим себе и оказать, наконец, давление на Киев.

"Ситуация не нова, когда США к чему-то призывают: то Китай – к давлению на КНДР, то Россию – к давлению на (президента Сирии Башара) Асада. Может, Соединенным Штатам и их госдепартаменту посмотреть в зеркало? И показать пальцем на того, кто действительно должен оказать давление на организаторов этой провокации. Может, им все-таки задуматься о том, что они тоже играют не последнюю роль? Что они имеют широкие возможности, чтобы, например, ускорить наступление мира на Донбассе; оказать давление на Киев, чтобы подобных провокаций не было впредь. Они могли бы трезво оценить ситуацию и посмотреть, кому выгодны подобные события. США могли бы более эффективно использовать свои рычаги для того, чтобы наконец-то провели расследование. И чтобы ОБСЕ не была столь глуха и слепа, когда выдает отчеты о происходящем на Донбассе", – сказал Александр Дудчак.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!