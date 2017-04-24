Политолог: чиновники СБУ сошли с ума, они объявляют "войну" артистам

Публикация СБУ откровенного фото певицы Лолиты вызвала неоднозначную реакцию на Украине. Накануне певицу сняли с поезда и запретили ей въезд в страну на три года. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik прокомментировал действия Киева.

Пользователи соцсетей раскритиковали откровенную фотографию певицы Лолиты Милявской, которую Служба безопасности Украины разместила в своем официальном аккаунте в Twitter. На снимке певица запечатлена во время танца с частично обнаженной грудью.

Поступок СБУ возмутил многих пользователей

"Контент, недостойный государственного органа страны, которая себя уважает. Ни вкуса, ни достоинства, ни юмора в этой картинке нет…", – пишет Sasha Kryshtapovych.

"Ребят, я всё понимаю, но зачем опускаться до такого? Стыдно за наших", – негодует dims.

"Глупый любительский театр, за который миллионы граждан Украины платят деньги", – отмечает Григорий Пыплик.

Впрочем, некоторые пользователи одобрили пост.

Накануне украинские власти сняли Лолиту с поезда и запретили ей въезд в страну на три года за посещение Крыма в 2015 году. По словам певицы, она ехала навестить больного ребенка.

Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik отметил, что в Киеве фактически объявили "войну" российским артистам.

"Чиновники СБУ совершенно сошли с ума. Они объявляют войну российским исполнителям, женщинам, размещают непонятные фотографии. Они демонстрируют свою антироссийскую пропаганду и, я думаю, полное отсутствие воспитания. Все российские исполнители и в принципе граждане Российской Федерации должны понимать, что на территории Украины они не могут чувствовать себя в полной безопасности. Потому что на сегодняшний день это государство поражено антироссийской болезнью, поражено вирусом украинского интегрального национализма. И, к сожалению, этот вирус ни за год, и даже ни за два не вылечишь. Поэтому я бы предостерег всех наших артистов и исполнителей от поездок на Украину, тем более, если они до этого посещали территорию российского Крыма", – сказал Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik.

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