Ганжара о действиях в отношении Лолиты: в Киеве возобладал "идиотизм"

В соцсетях раскритиковали СБУ за публикацию откровенного фото российской певицы Лолиты. Ранее ей был запрещен въезд на Украину. Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik назвал действия Киева нарушением прав человека.

Пользователи соцсетей раскритиковали откровенную фотографию певицы Лолиты Милявской, которую Служба безопасности Украины разместила в своем официальном аккаунте в Twitter. На снимке певица запечатлена во время танца с частично обнаженной грудью.

Поступок СБУ возмутил многих пользователей

"Контент, недостойный государственного органа страны, которая себя уважает. Ни вкуса, ни достоинства, ни юмора в этой картинке нет…", – пишет Sasha Kryshtapovych.

"Ребят, я всё понимаю, но зачем опускаться до такого? Стыдно за наших", – негодует dims.

"Глупый любительский театр, за который миллионы граждан Украины платят деньги", – отмечает Григорий Пыплик.

Впрочем, некоторые пользователи одобрили пост.

Накануне украинские власти сняли Лолиту с поезда и запретили ей въезд в страну на три года за посещение Крыма в 2015 году. По словам певицы, она ехала навестить больного ребенка.

Депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik отметил, что действия Киева в отношении российской певицы – прямое нарушение прав человека.

"Со стороны Украины мы видим уже систематическое нарушение прав человека. Поскольку у Милявской есть тесные родственные связи на Украине. Киевское руководство использует все возможное, чтобы, так или иначе, навредить российскому государству и конкретным его представителям. Украина пытается разобраться с теми, кто ей неугоден. Я глубоко убежден, что зачастую сводятся личные счеты с теми, кто не согласен с действиями Киева. При этом используются репрессивные методы. Это полный беспредел", – сказал Владислав Ганжара.

По его мнению, подобные действия нельзя оставлять без внимания. Однако обращаться в украинские судебные инстанции нет смысла, считает крымский депутат.

"В данном случае, я думаю, остается только ждать, когда тот истеризм, тот идиотизм, который сегодня, к сожалению, возобладал в украинских элитах, пройдет. Надеяться на объективное решение судебной системы Украины я бы не стал. Поскольку сегодня вирус Майдана до сих пор поражает украинскую элиту. Нужно обращаться в международные инстанции. Искать в украинском государстве какого-то понимания и защиты, мне кажется, нет смысла", – отметил Владислав Ганжара.

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