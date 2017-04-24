Мнение: Дании захотелось оказаться среди "авторитетов мирового господства"

Минобороны Дании заявило об атаке "российских хакеров" в 2015-2016 годах. Политолог Александр Михайленко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что, делая подобные заявления, датское руководство преследует как минимум две цели.

В министерстве обороны Дании утверждают, что в 2015-2016 годы электронная почта сотрудников ведомства и другие сервисы были якобы взломаны российскими хакерами, сообщает датское издание Ekstrabladet со ссылкой на доклад центра кибербезопасности разведслужбы датского Минобороны.

В материале не объясняется, почему военное ведомство Дании возлагает ответственность за хакерскую атаку именно на Россию.

"Группа хакеров получила доступ к электронной почте сотрудников министерства обороны в 2015 и 2016 годах", – пишет издание со ссылкой на министра обороны страны Клауса Хьорта Фредриксена.

Как утверждается в докладе, чтобы ввести в заблуждение сотрудников министерства, хакеры использовали фальшивые страницы для входа, которые представляли собой почти точную копию страниц министерства. Кроме того, сообщают в центре, целью предполагаемых хакеров могло быть не только получение необходимой информации, но и возможная вербовка агентов из числа сотрудников министерства.

В докладе утверждается, что хакеры получали доступ лишь к информации, которая не была секретной, но в министерстве со всей серьезностью отнеслись к информации о хакерах, которые, по мнению датских экспертов, "могут нанести урон безопасности страны".

Обвинения в адрес "российских хакеров", якобы вмешивающихся, в частности, в ход выборов, периодически звучат из уст западных политиков. С подобными заявлениями выступали, например, британские парламентарии после референдума о выходе Британии из ЕС, представители Демпартии США, проигравшей президентские выборы, кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон. В ФРГ также в последнее время все чаще говорят о подобных угрозах, якобы исходящих из России. Причем, доказательства таких обвинений западные политики предъявлять не спешат

Профессор РАНХиГС, политолог Александр Михайленко считает, что и от Дании не стоит этого ждать.

"Уже неоднократно в различных странах были примерно такие же заявления. И когда наши руководители спрашивали о доказательствах, разводилось руками. Поэтому ждать доказательств, я думаю, не стоит. Мне кажется, вокруг этого вопроса больше шумихи, чем каких-то реальных дел", – сказал Александр Михайленко в эфире радио Sputnik.

По его мнению, причин подобных заявлений датского руководства несколько, и одна из них – поиск предлога для обоснования перераспределения расходов в военную сферу.

"Дания сильно отстает от натовских критериев, о которых напомнил недавно (президент США Дональд) Трамп – страны должны вкладывать 2% ВВП на оборону. И сейчас нынешнее правительство ищет предлог, например, "российскую угрозу", ведь это будет перераспределение расходов из социальных, экономических проектов на военные. Поэтому хотя бы из "пустышки", но делать такие заявления, чтобы обосновать серьезные социальные последствия, которые будут от перераспределения бюджета", – считает Александр Михайленко.

Кроме того, как полагает политолог, Дания хочет быть ближе к мировым "авторитетам".

"Здравомыслящие люди понимают, что такая небольшая страна как Дания не может представлять для России серьезного разведывательного или оборонного интереса. Поэтому, я так думаю, Дания просто старается войти в круг стран, которые уже обвиняли Россию, для того, чтобы оказаться среди авторитетов мирового господства", – заключил политолог.

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