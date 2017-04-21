Мнение: решение АМКУ по "Газпрому" серьезно ухудшит инвестклимат на Украине

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сообщил, что им предприняты шаги для ареста имущества "Газпрома". Политолог Максим Жаров в эфире радио Sputnik предположил, что этот шаг Киева никак не отразится на интересах российской компании.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) попросил исполнительную службу арестовать имущество "Газпрома" по делу о штрафе на шесть миллиардов долларов, сообщил глава ведомства Юрий Терентьев на своей странице в Facebook.

АМКУ в 2015 году выписал "Газпрому" штраф на 86,86 млрд гривен (3,2 млрд долларов) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в 2009-2015 годах. В "Газпроме" это вызвало удивление, поскольку компания не ведет бизнеса на Украине, передавая газ "Нафтогазу" на западной границе России. "Газпром" обжаловал решение в украинских судах, но безуспешно. Очередную кассационную жалобу компания подала месяц назад, ее пока не рассматривали.

АМКУ со своей стороны обратился в суд с иском о принудительном взыскании штрафа, и в декабре прошлого года Хозяйственный суд Киева удовлетворил это требование. С учетом пени сумма увеличилась вдвое – до 6,4 млрд долларов.

По мнению политолога Максима Жарова, новый шаг Киева негативно отразится не на интересах "Газпрома", а на инвестиционном климате на Украине.

"Это продолжение попыток украинских властей по ликвидации присутствия российских компаний на украинском рынке… Я думаю, что этот шаг еще более серьезно ухудшит инвестиционный климат на украинском рынке", – сказал Максим Жаров в эфире радио Sputnik.

Политолог предположил, что у "Газпрома" не возникнет трудностей в защите своих интересов перед властями Украины.

"Я не думаю, что это как-то скажется на "Газпроме", потому что у него есть хорошие юридические аргументы против подобных шагов. Поэтому я не думаю, что здесь будут какие-то трудности по защите интересов "Газпрома" перед украинскими властями", – сказал Максим Жаров.

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