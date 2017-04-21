Мнение об учениях СБУ у Крыма: Киев проверяет участников ЯМЭФ на "вшивость"

Украинские военные во время учений на полигоне под Львовом

Украинские военные во время учений на полигоне под Львовом

СБУ в пятницу проводит антитеррористические учения у границы с Крымом. Военный политолог Олег Глазунов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что, устраивая подобные учения у российской границы, Киев преследует вполне конкретные цели.

Служба безопасности Украины (СБУ) в пятницу проводит антитеррористические учения в Херсонской области на границе с Крымом, сообщает портал Крым.Реалии со ссылкой на руководителя пресс-службы херсонского управления ведомства Викторию Шакулу.

"Это обычные учения, плановые, которые время от времени проводим", – сказала Шакула.

Учения проводит координационная группа антитеррористического центра при управлении СБУ в Херсонской области. В ведомстве просят местных жителей сохранять спокойствие в связи с сосредоточением в населенном пункте спецназовцев и военных.

При этом Шакула отметила, что на работу пропускного пункта "Чонгар" на границе с Крымом проведение антитеррористических учений не повлияет.

Эксперт ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов обратил внимание на то, что учения проводятся во время проходящего в Крыму Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ). И целей здесь Киев может преследовать несколько.

"Здесь есть два момента. Во-первых, это отработка слаженности действий. Ведь Украина не смирилась с потерей Крыма, и в любом случае диверсионные группы будут работать. При этом проверяется реакция наших пограничников, сотрудников ФСБ, как они будут действовать по тревоге и т.д. И второй момент – это, скорее всего, и попытка запугать иностранцев, которые участвуют в экономическом форуме в Ялте. Европейцы не очень привыкли, когда нагнетается обстановка, СБУ проверяют их "на вшивость", вдруг они испугаются и покинут форум", – сказал Олег Глазунов в эфире радио Sputnik.

По его мнению, Киев никогда не смирится с потерей Крыма и может попытаться вернуть его с помощью различных провокаций.

"Та власть, которая существует сейчас на Украине, никогда не смирится с потерей Крыма. Я думаю, рано или поздно они попробуют вернуть Крым обратно. Я думаю, это не будет прямое военное нападение, но что-то вроде Майдана крымского организовать, либо с помощью каких-то диверсий, чтобы жители Крыма постоянно жили в напряжении, это вполне вероятно. Хотя на Украине все возможно. Киевская власть так ненавидит Россию, что готова на все что угодно, она готова пойти хоть с чертом, лишь бы насолить России", – считает военный политолог.

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