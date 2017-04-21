Эксперт: карта "Мир" нужна для безопасности платежной системы страны

Госдума приняла закон о поэтапном переходе бюджетников и пенсионеров на платежные карты "Мир". Все банки должны обеспечить ее прием до 1 июля. В эфире радио Sputnik финансист Виктор Достов рассказал о преимуществах новой карты.

Государственная дума одобрила перевод бюджетников и пенсионеров на карты российской национальной платежной системы "Мир". Ее оператором является национальная система платежных карт (НСПК), которая была создана летом 2014 года, когда российские банки из-за санкций со стороны США столкнулись с проблемами при работе с Visa и Mastercard. Все банки, работающие на территории страны, до 1 июля 2017 года должны обеспечить прием карт "Мир" во всех платежных устройствах. Новые счета банки должны будут открывать, используя именно эту систему. Всех бюджетников с действующими счетами переведут на "Мир" до 1 июля 2018 года. А пенсионеры смогут обменять действующие карты после истечения срока их действия, но не позже 1 июля 2020-го.

По мнению председателя Совета Ассоциации "Электронные деньги и денежные переводы" Виктора Достова, после введения карты "Мир" выключить извне национальную платежную систему в России будет почти невозможно.

"Это ровно такая же технология, как у Visa и MasterCard. А затевалась вся эта конструкция для того, чтобы страна была в безопасности от возможности выключить нашу платежную систему извне, как это потенциально возможно с Visa и MasterCard. Вероятно, со временем, поскольку это система с большим административным ресурсом, она начинается с нуля и на ней нет "старого наследия", там можно будет делать что-то более интересное, чем то, что сейчас предлагают Visa и MasterCard", – считает эксперт.

По его словам, сейчас картой "Мир" расплатиться за границей или снять наличные за рубежом не получится, но, скорее всего, такая возможность у держателей карт появится уже в ближайшее время.

"Сейчас "Мир" ведет большую работу по заключению договоров с зарубежными платежными системами, и в идеале будет такая ситуация. Если банкомат или терминал в магазине обслуживает Visa и MasterCard или любую другую карту, то после установки несложного программного обеспечения, он сможет обслуживать и карту "Мир"", – отметил эксперт.

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