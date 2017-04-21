Мнение: слова Асада о сотрудничестве с Западом можно толковать широко

Сирийская армия при освобождении Ракки готова сотрудничать с западной коалицией, заявил в интервью РИА Новости президент Сирии Башар Асад. Военный эксперт Иван Коновалов в эфире радио Sputnik выразил сомнение, что США откликнутся на этот призыв.

Сирийская армия при освобождении Ракки готова сотрудничать со всеми силами, которые намерены бороться с терроризмом, в том числе с западной коалицией, заявил в интервью РИА Новости президент САР Башар Асад.

"Мы всегда заявляем, что мы готовы к сотрудничеству с любой страной, которая истинно готова или имеет желание бороться с терроризмом", – сказал Асад, отвечая на вопрос, есть ли вероятность сотрудничества с западной коалицией в операции по освобождению Ракки.

"Мы даже не ставили условий, какие страны; любые страны, включая западные, учитывая, что, как мы уже знаем, Запад поддерживает террористов, и у него нет желания бороться с ними. Но мы говорили, кто бы ни был готов, мы готовы", – добавил он.

Говоря о перспективах участия в операции российских и курдских военных, Асад отметил, что официальный Дамаск "всегда общался с различными группами в Сирии, которые борются с террористами". "У нас был прямой контакт с курдами и, конечно, русскими по этому поводу. Вопрос в том, как", – указал он.

Директор Центра стратегической конъюнктуры, военный эксперт Иван Коновалов в эфире радио Sputnik отметил, что Башар Асад как прагматичный политик готов сотрудничать со всеми силами, которые могут помочь в борьбе с терроризмом.

"Заявления Башара Асада о том, что он готов сотрудничать со всеми в случае взятия Ракки, отражают то, что сейчас нет каких-то серьезных противоречий между сирийской армией и курдскими подразделениями, которые, в общем-то, и являются ударной силой для взятия "столицы" запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"*. И как прагматичный политик Асад, безусловно, готов к сотрудничеству для того, чтобы международному терроризму, который действует на территории Сирии, был нанесен решающий удар", – сказал Иван Коновалов.

Однако он выразил сомнение, что США пойдут на сотрудничество с Дамаском. Даже если это сотрудничество заключается в том, чтобы просто не мешать.

"Что такое это сотрудничество: если американцы, например, не будут мешать сирийской армии взять Ракку, она ее возьмет. Это тоже сотрудничество. Поэтому его заявление можно толковать широко: как прямое военное сотрудничество, или в плане – чтобы не мешали. Но сомнительно, что США не будут мешать сирийской армии. Поскольку для Вашингтона вопрос нахождения у власти Башара Асада все равно остается ключевым, что бы они там ни говорили", – считает военный эксперт.

Ранее советник Асада Бусейна Шаабан подтвердила, что наступление сирийских правительственных войск сил будет продолжаться и в направлении Ракки.

Освобождение "сирийской столицы" ИГ* Ракки является частью объявленной "Сирийскими демократическими силами" (SDF) операции "Гнев Евфрата". Операция началась 5 ноября 2016 года. Основой SDF являются курдские отряды, а также ополчения местных арабских племен. Операция идет при поддержке американской авиации и спецназа. В свою очередь, это вызвало протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что американцы действуют без согласия сирийских властей и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

*Террористическая группировка запрещена в России

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