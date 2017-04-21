Итальянский политик о сотрудничестве с Крымом: пугаться угроз глупо

Один из участников проходящего в Ялте международного экономического форума, член правительства итальянской области Лигурия Эдоардо Рикси в эфире радио Sputnik рассказал, чего ждут его земляки от экономического сотрудничества с Крымом.

В Крыму с 20 по 22 апреля проходит III Ялтинский международный экономический форум. В нем принимают участие 1,5 тысячи человек, в том числе более 200 зарубежных участников из почти 50 стран. Самая многочисленная делегация – из Италии.

Один из участников форума, член правительства итальянской административной области Лигурия Эдоардо Рикси в эфире радио Sputnik выразил мнение, что преодоление санкций и признание Крыма частью РФ – это необходимость для Европы. Местный парламент Лигурии, как и парламенты ряда других итальянских регионов, в прошлом году призвал правительство Италии признать Крым частью РФ и выступить в ЕС с инициативой отмены антироссийских санкций.

"Я приехал с большой верой в будущее, с надеждой, поскольку преодоление санкций и признание Крыма – это необходимость не только для России, но и необходимость для всей Европы. Мы считаем, что крайне важно восстановить нормальные экономические отношения, потому что эти санкции стоили нашим предприятиям 130 млн евро за прошедший год", – сказал Эдоардо Рикси.

Он уточнил, что в его регионе рассчитывают на развитие связей с Крымом.

"Эти связи очень важны, и мы надеемся, что в следующем году большая делегация крымских предприятий сможет посетить Лигурию. Мы надеемся на подписание соглашений по сотрудничеству в морской области. Я уже говорил с крымским губернатором, и мы договорились подготовить соглашение между крымскими портами, портами Черного моря и лигурийскими портами. Крым может быть как важной точкой для логистических связей, так и экспортером собственной продукции. Например, он может экспортировать винную продукцию на новые рынки. Также в Крыму можно заниматься разведением рыб, устриц, в чем мы можем поделиться нашими технологиями. Еще одним важным моментом сотрудничества может стать оливковое масло. У нас есть новые технологии как для увеличения его количества, так и для улучшения качества. Мы могли бы быть партнерами по развитию этой отрасли в районе Черного моря", – считает Эдоардо Рикси.

По словам члена правительства Лигурии, его земляки не боятся угроз неких санкций за сотрудничество с Крымом.

"Я родом из того города, который еще в 1261 году по Нимфейскому договору получил право для своих кораблей проходить в Черное море, торговать там. Мои земляки способствовали развитию торговли и основанию многих городов на Черноморском побережье. Тогда тоже было сложно и было много препятствий, в том числе и физических угроз. Поэтому, я считаю, что если мы являемся наследниками глубоких культурных связей, то пугаться каких-то угроз просто глупо", – сказал Эдоардо Рикси.

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