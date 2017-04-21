Ветеран "Альфы": в нападении на приемную ФСБ явной цели не просматривается

На приемную управления ФСБ РФ по Хабаровскому краю совершено нападение. Член ассоциации ветеранов группы антитеррора "Альфа" Андрей Попов в эфире радио Sputnik прокомментировал возможные версии произошедшего.

Напавшим на приемную УФСБ РФ по Хабаровскому краю был местный житель, принадлежавший, по некоторым данным, к неонацистской группе, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.

Ранее сообщалось, что сотрудник ФСБ России и один посетитель погибли при нападении на приемную УФСБ РФ по Хабаровскому краю, нападавший уничтожен.

"Личность совершившего преступление в Хабаровске установлена – это уроженец и житель Хабаровского края Конев А.В., 1999 года рождения. Имеются данные о его принадлежности к неонацистской группе. Оперативно-следственные действия продолжаются", – говорится в сообщении.

В СМИ появлялась информация о том, что напавший принес в управление ФСБ взрывное устройство, однако при осмотре личных вещей молодого человека ничего подобного не нашли.

Член ассоциации ветеранов группы антитеррора "Альфа", подполковник запаса Андрей Попов в эфире радио Sputnik прокомментировал возможные версии произошедшего.

"Сразу скажу, что приемная ФСБ привлекает людей с неустойчивой психикой. И это можно рассматривать как один из вариантов случившегося, поскольку какой-то цели этого преступления не просматривается. Есть версия, что нападавший имел отношение к неонацистской группе. В этой связи замечу, что Управление ФСБ по Хабаровскому краю довольно успешно ведет борьбу с экстремистскими, в том числе неонацистскими организациями. Можно предположить, что нападавший был членом подобной группировки – он, судя по возрасту, мог быть подвержен различным влияниям. Могу также предположить, что в связи с взрывом в Петербурге работа по линии различных экстремистских организаций была усилена, и, возможно, действия по их разработке перешли в более активную фазу. Почувствовав это, главари группы поняли, что скоро будут обезврежены, а деньги спонсоров так и не отработаны, и ничего лучше не придумали, чем совершить это варварское нападение. Как тараканы, которых травят, начали лезть отовсюду и проявлять себя более активно в свои последние минуты", – сказал Андрей Попов в эфире радио Sputnik.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!