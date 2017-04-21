Политолог: Тимошенко "включила" новый лозунг

Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко призывает организовать всеукраинский референдум по земле. Политолог Владимир Корнилов в эфире радио Sputnik отметил, как легко она меняет свой взгляд на эту тему.

Лидер фракции "Батькивщина" в Раде Юлия Тимошенко объявила, что ее партия начала подготовку к проведению всеукраинского референдума по вопросу продажи сельхозземель. В среду, 19 апреля, пресс-служба "Батькивщины" сообщила о создании инициативной группы по организации плебисцита, на котором перед гражданами Украины будет поставлен вопрос, поддерживают ли они бессрочное продление моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Начало приватизации и развитие рынка земли является одним из требований МВФ к Украине для продолжения программы кредитования. Украинское правительство планирует в ближайшее время разработать законопроект о запуске рынка земли. Премьер страны Владимир Гройсман заявил, что проект закона позволит куплю-продажу земли только физлицам с украинским гражданством.

Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 14 лет, последний раз его продлевали до 1 января 2018 года.

Политолог Владимир Корнилов в эфире радио Sputnik отметил, что тему отмены или продления моратория на продажу земли украинские политики активно используют перед выборами, а их лозунги зависят от того, на какой они стороне.

"Тимошенко хочет использовать референдум в качестве технологического инструмента для победы на досрочных президентских выборах. Собственно, их ожидание заставляет политические силы активизироваться и выдвигать подобные популистские лозунги. Споры вокруг этой темы постоянно продвигаются: принимаются новые и новые законы, которые продлевают мораторий на продажу земли, при этом МВФ, западные инвесторы очень настоятельно требуют разрешения на ее продажу. И вот что происходит: украинские политики – те, которые у власти – стараются как можно быстрее разрешить продажу земли, с тем, чтобы успеть "подербанить", пока они у кормушки. Те же, кто попадает в оппозицию, сразу же требуют продлить мораторий. Когда Тимошенко была премьером, то она очень активно пыталась "продавить" разрешение на продажу земли, как только она оказывается в оппозиции, то у нее тут же включаются совершенно противоположные лозунги. И это было уже неоднократно. По ходу кручения-верчения этого колеса – когда одни и те же политики то входят во власть, то в оппозицию – мы слышим от них противоположные лозунги в зависимости от места "сидения"", – сказал Владимир Корнилов.

По его мнению, украинской экономике разрешение на продажу земли ничего не принесет.

"В нынешних условиях никакой уважающий себя инвестор на украинский рынок с Запада и не сунется. Посмотрите, много ли западных инвестиций пришло за последние три-четыре года на Украину? Наоборот, западные банки, которые оперировали на этом рынке, быстренько закрылись и сбежали, поскольку понимают: что бы ты сейчас ни инвестировал в украинскую экономику или, предположим, в землю, завтра это у тебя легко могут отобрать. И снятие моратория – не гарантия того, что купленную землю у тебя не отберут. На Украине сейчас все возможно", – отметил политолог.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но ёмкого слова – Twitter.