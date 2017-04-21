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Политолог: Тимошенко "включила" новый лозунг

16:1421.04.2017
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© РИА Новости . СтрингерПерейти в фотобанкЛидер фракции ВО Батькивщина Юлия Тимошенко (в центре) на заседании Верховной рады УкраиныЛидер фракции ВО Батькивщина Юлия Тимошенко (в центре) на заседании Верховной рады Украины
© РИА Новости . Стрингер
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Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко призывает организовать всеукраинский референдум по земле. Политолог Владимир Корнилов в эфире радио Sputnik отметил, как легко она меняет свой взгляд на эту тему.

Лидер фракции "Батькивщина" в Раде Юлия Тимошенко объявила, что ее партия начала подготовку к проведению всеукраинского референдума по вопросу продажи сельхозземель. В среду, 19 апреля, пресс-служба "Батькивщины" сообщила о создании инициативной группы по организации плебисцита, на котором перед гражданами Украины будет поставлен вопрос, поддерживают ли они бессрочное продление моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Депутат Верховной рады Украины, лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко
© РИА Новости . Михаил Палинчак
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Мнение: призывая к референдуму, Тимошенко "строит" из себя Робин Гуда

Начало приватизации и развитие рынка земли является одним из требований МВФ к Украине для продолжения программы кредитования. Украинское правительство планирует в ближайшее время разработать законопроект о запуске рынка земли. Премьер страны Владимир Гройсман заявил, что проект закона позволит куплю-продажу земли только физлицам с украинским гражданством.

Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 14 лет, последний раз его продлевали до 1 января 2018 года.

Политолог Владимир Корнилов в эфире радио Sputnik отметил, что тему отмены или продления моратория на продажу земли украинские политики активно используют перед выборами, а их лозунги зависят от того, на какой они стороне.

"Тимошенко хочет использовать референдум в качестве технологического инструмента для победы на досрочных президентских выборах. Собственно, их ожидание заставляет политические силы активизироваться и выдвигать подобные популистские лозунги. Споры вокруг этой темы постоянно продвигаются: принимаются новые и новые законы, которые продлевают мораторий на продажу земли, при этом МВФ, западные инвесторы очень настоятельно требуют разрешения на ее продажу. И вот что происходит: украинские политики – те, которые у власти – стараются как можно быстрее разрешить продажу земли, с тем, чтобы успеть "подербанить", пока они у кормушки. Те же, кто попадает в оппозицию, сразу же требуют продлить мораторий. Когда Тимошенко была премьером, то она очень активно пыталась "продавить" разрешение на продажу земли, как только она оказывается в оппозиции, то у нее тут же включаются совершенно противоположные лозунги. И это было уже неоднократно. По ходу кручения-верчения этого колеса – когда одни и те же политики то входят во власть, то в оппозицию – мы слышим от них противоположные лозунги в зависимости от места "сидения"", – сказал Владимир Корнилов.

По его мнению, украинской экономике разрешение на продажу земли ничего не принесет.

"В нынешних условиях никакой уважающий себя инвестор на украинский рынок с Запада и не сунется. Посмотрите, много ли  западных инвестиций пришло за последние три-четыре года на Украину? Наоборот, западные банки, которые оперировали на этом рынке, быстренько закрылись и сбежали, поскольку понимают: что бы ты сейчас ни инвестировал в украинскую экономику или, предположим, в землю, завтра это у тебя легко могут отобрать. И снятие моратория – не гарантия того, что купленную землю у тебя не отберут. На Украине сейчас все возможно", – отметил политолог.

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