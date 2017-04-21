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Мнение: Киев уже выбрал "жертв", чтобы торжественно сдать их Западу

15:2921.04.2017
(обновлено: 15:32 21.04.2017)
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© РИА Новости . СтрингерПерейти в фотобанкТоржественное собрание в Верховной раде Украины, посвященное 20-й годовщине Конституции УкраиныТоржественное собрание в Верховной раде Украины, посвященное 20-й годовщине Конституции Украины
© РИА Новости . Стрингер
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На Украине высокопоставленные чиновники начинают массово подавать в отставку. Политолог Владимир Жарихин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что они тем самым просто оттягивают момент расплаты.

Высокопоставленные чиновники на Украине начинают массово покидать свои посты, заявления об увольнениях по собственному желанию звучат чуть ли не каждую неделю. Так, на днях Верховная рада большинством голосов поддержала отставку главы Фонда госимущества Игоря Билоуса. Сам чиновник заявил журналистам, что его решение связано с тем, что он выполнил свою миссию и теперь намерен заняться бизнесом. 

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева
© РИА Новости . Евгений Котенко
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Ранее о своей отставке заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева. "Я подала президенту Украины официальное заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года, и поэтому уведомляю вас за месяц… Конечно, если Верховная рада проголосует за мое решение раньше этого времени, то я уйду с этой должности раньше", – сказала Гонтарева.

Кроме того, в отставку планируют подать глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев и глава Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк. "Что касается своей отставки, то хочу доложить, что она утверждена. В соответствии с законом и указом президента. Два человека увольняются дополнительно с ноября. Я также знаю, что уволен в соответствии с указом президента. Это решение уже принято", – заявил Вовк.

Заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин связывает отставки украинских чиновников, прежде всего, с их нежеланием оказаться "крайними". 

"Как говорят профессионалы: главное в нашем деле – вовремя смыться. Видимо, те, кто сидел на очень денежных местах, поняли, что пора бежать, иначе их сделают крайними. Так-то воруют там все, но Запад требует каких-то жертв, и первые, кто этими жертвами будет – это чиновники, которые сидят на откровенно коррупционных местах. Но они просто оттягивают момент расплаты. Боюсь, что их все-таки назначат главными и единственными коррупционерами на Украине и торжественно сдадут Западу", – сказал Владимир Жарихин в эфире радио Sputnik.

Заседание Верховный рады Украины
© РИА Новости . Андрей Стенин
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Кроме того, по его мнению, украинские чиновники опасаются за свою жизнь.

"С одной стороны, Киеву кого-то надо сдавать, но с другой стороны – те, кого они пытаются сдать, знают слишком много о них (киевских властях) самих. При этом бегут они (украинские чиновники), скорее, не от карающей руки официального правосудия, а чтобы сохранить свою жизнь. Ведь, как говорится, нет человека – нет проблем", – сказал политолог.

Что касается главы Фонда госимущества Игоря Билоуса, то, по мнению Владимира Жарихина, вряд ли можно говорить о том, что он достиг каких-либо успехов на этой должности. Но это и не удивительно, считает политолог. 

"Украинская собственность ныне – это отравленная собственность. Приобрести и кому-то сбагрить ее, найти покупателя достаточно сложно, учитывая очень легкое отношение к законам на Украине и своеобразное понимание законности украинскими судами. Мало кто в таких условиях рискнет приобретать украинскую собственность", – заключил Владимир Жарихин.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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