Директор Фонда Ялтинского форума: санкции Киева делегатов не испугали

МИД Украины направил РФ ноту протеста в связи с проведением в Крыму Ялтинского международного экономического форума. Директор Фонда "ЯМЭФ" Сергей Лазуткин рассказал радио Sputnik, что противостояние украинских властей не повлияло на интерес к форуму.

МИД Украины направил России ноту протеста в связи с проведением в Крыму Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), сообщается на странице ведомства.

"Министерством иностранных дел Украины нотой выражен решительный протест Российской Федерации в связи с проведением 20-22 апреля 2017 года так называемого "Ялтинского международного экономического форума"", – говорится в сообщении.

Директор Фонда "Ялтинский международный экономический форум" Сергей Лазуткин в эфире радио Sputnik рассказал, что на форум прибыли политики, экономисты, бизнесмены, инвесторы – около 1700 гостей из 46 стран мира.

"Наши ожидания, связанные с количеством гостей, представителей иностранных делегаций, полностью оправдались. Сейчас на площадке Ялтинского международного экономического форума работают почти 1700 делегатов и представителей из 46 стран. Думаю, что эти цифры говорят сами за себя. Все настроены на конструктивную работу, готовы работать здесь, на территории Республики Крым, реализовывать инвестиционные проекты, несмотря ни на какое санкционное давление", – сказал Сергей Лазуткин.

Он отметил, что самая многочисленная группа прибыла на Ялтинский форум из Италии.

"В делегации около 50 человек, и большинство из них не в первый раз приезжают в Крым. В октябре был визит итальянской делегации в Ялту, в Симферополь. Своим повторным, а некоторые уже и многократным визитом, они подчеркивают, что санкции им не страшны. Я знаю, что в адрес итальянцев поступали письма из посольств и консульств Украины. Но, несмотря на все эти противодействия, большинство предпринимателей не изменили своих планов и приехали в Ялту. Они понимают, зачем они сюда едут, и все их действия направлены на то, чтобы показать – санкционный режим надо преодолевать, что, по сути, это пережитки прошлого", – заключил Сергей Лазуткин.

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