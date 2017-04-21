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Мнение: под брендом Иванки Трамп Китай купит хоть ракеты

12:5721.04.2017
(обновлено: 13:02 21.04.2017)
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© AP Photo / Andrew HarnikИванка Трамп, дочь президента США Дональда ТрампаИванка Трамп, дочь президента США Дональда Трампа
© AP Photo / Andrew Harnik
Компания Иванки Трамп получила доступ на рынок Китая. Экономист Владимир Рожанковский в эфире радио Sputnik выразил мнение, что китайским властям выгодно пойти навстречу дочери президента США, если это улучшит отношения между Вашингтоном и Пекином.

Компания Иванки Трамп – дочери президента США – получила от правительства Китая предварительное разрешение на три торговые марки для продажи товаров в стране, передает Associated Press.

Иванка Трамп и ее отец Дональд Трамп в штат Пенсильвания. 13 сентября 2016
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп и Си Цзиньпин еще только договариваются. А Иванка уже в Китае

По данным агентства, Иванка Трамп получила одобрение на торговые марки, связанные с торговлей ювелирными изделиями, сумками и спа-услугами. Отмечается, что разрешение Пекина было получено еще 6 апреля – в день встречи Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. На ужине лидеров стран присутствовали также Иванка и ее муж, советник президента США Джаред Кушнер.

По информации телеканала CBS News, бывший юрисконсульт Белого дома по вопросам этики Ричард Пейнтер считает, что Иванка Трамп "рискует нарушить закон". "Все было бы просто отлично, если бы она также не работала в Белом доме", – заявил Пейнтер.

Ведущий аналитик управляющей компании "Горизонт" Владимир Рожанковский в эфире радио Sputnik выразил мнение, что китайские власти готовы пойти на многое ради улучшения двусторонних отношений.

"В Китае с ужасом смотрели за предвыборной кампанией Трампа, ожидая чуть ли не конца света. Китайские власти сделают все что угодно, лишь бы США не объявили Китай, например, валютным манипулятором, не начали бы эвакуацию американского бизнеса из страны. А здесь Иванка Трамп, какие-то бренды, сумки, ювелирные изделия – да продавайте сколько угодно. Китайцы рассуждают так: если это поможет нормализовать наши отношения, то можно хоть ракеты продавать под брендом Иванки Трамп", – считает Владимир Рожанковский.

При этом эксперт полагает, что при Дональде Трампе в Белом доме разрастается такое вредное для политики явление, как фаворитизм. 

"Советники – это слабость Трампа. У него не хватает международного опыта и "дыры" латают именно те люди, которые, возможно, этого не должны были бы делать. Фаворитизм – это такое кулуарное явление, которое в политике вредит. Ведь есть официальный кабинет, администрация, парламент. Туда избираются люди, которые занимаются политикой. А все другие должны заниматься бизнесом", – убежден Владимир Рожанковский.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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