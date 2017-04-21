Политик: на протест Киева из-за форума в Ялте отреагирует только сам Киев

МИД Украина направил России ноту протеста в связи с проведением в Крыму Ялтинского форума. Политик Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что киевские власти в очередной раз пытаются привлечь к себе внимание.

МИД Украины направил России ноту протеста в связи с проведением в Крыму Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), сообщается на странице ведомства.

Ялтинский международный экономический форум проходит на южном берегу Крыма с 20 по 22 апреля. В нем принимают участие более 220 участников из 46 стран.

"Министерством иностранных дел Украины нотой выражен решительный протест Российской Федерации в связи с проведением 20-22 апреля 2017 года так называемого "Ялтинского международного экономического форума"", – говорится в сообщении.

Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко, принимающий участие в ЯМЭФ, считает, что с помощью таких заявлений украинские власти пытаются в очередной раз привлечь к себе внимание.

"Сложно комментировать этот театр абсурда. Это нужно к психиатрам, которые контролируют жизнь в "палате №6", каковой сегодня является украинская власть. Если серьезно, то идут постоянные попытки привлечь к себе внимание и, по сути, "раскрывать рот" на чужие территории. Крым – это Россия. Это понятно всему миру", – сказал Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik.

По его мнению, со временем проблемы, связанные с непризнанием на Западе Крыма российским, уйдут.

"Такое огромное количество иностранных участников Ялтинского форума, в котором, кстати, и я принимаю участие, говорит о том, что мировому сообществу важны дружеские отношения с Россией и, безусловно, с ее составной частью – с Крымом. Временные трудности, ограничения, связанные с активной позицией США, которые одно время поддерживали Украину, со временем уйдут. Для всего мира важны интересы бизнеса и сотрудничество с Россией. А на подобные заявления отреагирует только сама украинская власть", – считает политик.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Голосование провели после госпереворота на Украине. Киев по-прежнему считает полуостров своей, но "временно оккупированной" территорией. Российское руководство не раз заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

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