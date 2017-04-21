Мнение: призывая к референдуму, Тимошенко "строит" из себя Робин Гуда

Лидер фракции "Батькивщина" в Раде Юлия Тимошенко призвала провести всеукраинский референдум о запрете продажи земли. Украинский политолог Олег Соскин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Тиможенко пытается подкрепить свое "электоральное поле".

Глава Минфина Украины Александр Данилюк обвинил лидера украинской партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко в популизме за ее призывы организовать всеукраинский референдум по земле.

"Я не слышал этих новостей. Мне их нужно почитать. Но знаете что – мне все равно", – ответил Данилюк на просьбу журналиста о комментарии.

Вместе с тем Данилюк заявил, что "все это популизм", и напомнил, что "Тимошенко сейчас в оппозиции". "Она, будучи премьером, брала на себя обязательства перед МВФ, но ничего не делала", – добавил он.

Ранее Тимошенко объявила, что ее партия начала подготовку к проведению всеукраинского референдума по вопросу продажи сельхозземель. В среду, 19 апреля, пресс-служба "Батькивщины" сообщила о создании инициативной группы по организации референдума, на котором перед гражданами Украины будет поставлен вопрос, поддерживают ли они бессрочное продление моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Начало приватизации и развитие рынка земли является одним из требований МВФ к Украине для продолжения программы кредитования. Украинское правительство планирует в ближайшее время разработать законопроект о запуске рынка земли. Премьер страны Владимир Гройсман заявил, что проект закона позволит куплю-продажу земли только физлицам с украинским гражданством. Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 14 лет, последний раз его продлевали до 1 января 2018 года.

Директор Института трансформации общества (Киев), заведующий кафедрой международных экономических отношений Национальной академии управления Олег Соскин считает, что от разрешения на куплю-продажу сельхозземель выиграют лишь олигархи.

"С самого начала такое решение было бы неконституционным. И если бы оно состоялось, то фактически собственниками стали бы тот же (украинский олигарх Ринат) Ахметов, (президент Украины Петр) Порошенко и т.д. И это даже не филькина грамота, а хуже – это просто грабеж десятков миллионов населения. Тогда никакого фермерского класса не будет, кооперативов не будет. Это фактически превращение кланового строя в классовый строй, когда уже класс олигархов будет передавать деньги, власть и собственность по наследству", – сказал Олег Соскин в эфире радио Sputnik.

Что касается Юлии Тимошенко, то, по мнению политолога, выступая за референдум по земле, о нуждах населения она думает в последнюю очередь.

"Я думаю, что нужды населения для Тимошенко – это третьеразрядный вопрос, она очень практично-циничный политик. Она понимает, что этот вопрос затрагивает десятки миллионов людей, а это избиратели. Она понимает, что выборы в Верховную раду и президентские выборы, скорее всего, пройдут уже в этом году. Ситуация к этому склоняется. А она сегодня лидер и ее партия "Батькивщина" в Раде – тоже. Поэтому ей сейчас надо подкрепить свое электоральное поле. И данная тема для нее чрезвычайно актуальная, популярная, и она ее решила использовать. Референдум – это вообще долгоиграющая пластинка. Она знает, что никакого референдума не будет, но зато она все время будет наплаву. Она будет позиционировать себя как народный защитник, такой Робин Гуд", – считает Олег Соскин.

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