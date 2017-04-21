Мнение: у подозреваемого в подрыве автобуса "Боруссии" "поехала крыша"

Полицейские и пожарные у автобуса футбольного клуба Боруссия Дортмунд после взрыва перед матчем Лиги чемпионов. 11 апреля 2017

Полицейские и пожарные у автобуса футбольного клуба Боруссия Дортмунд после взрыва перед матчем Лиги чемпионов. 11 апреля 2017

В ФРГ подтвердили задержание россиянина после подрыва автобуса "Боруссии" в Дортмунде. По мнению независимого эксперта в области международной безопасности Игоря Николайчука, имел место банальный криминал. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

Генеральная прокуратура Германии подтвердила арест 28-летнего выходца из России по делу об атаке на автобус дортмундского футбольного клуба "Боруссия". Сообщается, что у задержанного двойное гражданство (Германии и России).

Первая игра 1/4 финала Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако" должна была состояться 11 апреля в Дортмунде, но была отложена на день из-за взрывов у автобуса немецкого клуба. В результате инцидента защитник дортмундцев Марк Бартра получил перелом лучевой кости.

По данным Bild, в пятницу утром полиция Баден-Вюртемберга арестовала предполагаемого организатора атаки. Задержанным является выходец из России Сергей В. На данный момент полиция занята поиском двух потенциальных сообщников, которые также являются выходцами из России.

По данным следствия, три взрывных устройства были начинены металлическими предметами, а их разрушительная сила достигала нескольких сотен метров. Подозреваемый мог активировать устройства из номера отеля, который специально снял заранее.

По сообщению прокуратуры, на данный момент достоверно известно, что подозреваемый приобрел 15 тысяч акций "Боруссии", для чего 3 апреля взял кредит. В случае колебаний курса этих акций из-за увечий или смерти игроков подозреваемый получил бы от продажи ценных бумаг большую прибыль.

По данным следствия, задержанный не имел отношения ни к каким экстремистским организациям.

Этой точки зрения придерживается и независимый эксперт в области международной безопасности Игорь Николайчук. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

"Я бы склонялся к официальной версии. По крайней мере, терроризм в отношении футбола и в целом спорта – это не почерк каких-то идеологизированных террористических групп или фанатиков-одиночек. В данном случае имеется конкретное проявление того, что называют "цивилизацией насилия". Мы живем в цивилизации насилия, где такие преступления являются повседневными. В данном случае – налицо явный факт совершения акта насилия с надеждой на резонансную реакцию. У этого подозреваемого просто "поехала крыша", это банальный криминал. Но он вызвал огромный интерес, поскольку в это дело втянут гигантский шоу-бизнес, связанный со спортом. И моментально начинаются вокруг этого дела разные спекуляции", – сказал Игорь Николайчук.

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