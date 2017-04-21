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Эксперт по безопасности: в Париже совершен теракт "другого уровня"

09:2021.04.2017
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© REUTERS / Christian HartmannСитуация на месте стрельбы на Елисейских полях в ПарижеСитуация на месте стрельбы на Елисейских полях в Париже
© REUTERS / Christian Hartmann
Боевики ИГ* взяли на себя ответственность за стрельбу в Париже. Эксперт по безопасности Дмитрий Ефимов в эфире радио Sputnik отметил, что в действиях стрелявшего по полицейским на Елисейских полях видны черты боевика, прошедшего спецподготовку.

Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за стрельбу в центре Парижа, в результате которой погиб полицейский, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на сайт, связанный с экстремистами.

В ходе перестрелки на Елисейских полях погиб один сотрудник правоохранительных органов, еще двое пострадали. Также сообщается о легких ранениях женщины, которая проходила мимо в момент инцидента.

Нападавший был ликвидирован ответным огнем.

Мужчина, совершивший нападение на полицейских, проживал в восточном пригороде французской столицы, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники в полиции. Полиция провела обыск в доме предполагаемого стрелка в городе Шель, департамент Сена и Марна. По данным источников агентства, нападавшего зовут Карим Шофи (Karim Cheurfi).

Полиция не исключает на данном этапе никакие версии произошедшего, расследованием занимается антитеррористический отдел парижской прокуратуры. Прокурор Парижа Франсуа Моленс квалифицировал нападавшего как террориста.

Член экспертного совета Комитета Мосгордумы по безопасности Дмитрий Ефимов в эфире радио Sputnik отметил, что в действиях стрелявшего по полицейским просматриваются черты боевика, прошедшего спецподготовку.

"Если раньше в Европе теракты совершали так называемые "инициативники", то здесь видны действия профессионального боевика, который прошел подготовку в местах боевых действий, скорее всего, в Ливии или в Сирии. Известно, что ему 39 лет, и что он уже был на примете правоохранительных органов, в том числе, контрразведки DST. Становится понятно, что это теракт другого уровня — он сделан по прямому указанию руководства ИГ*, и именно поэтому они так быстро взяли на себя ответственность за теракт", —  сказал Дмитрий Ефимов в эфире радио Sputnik.

Он отметил эффективность предпринятых французскими правоохранительными органами мер безопасности.

"Во Франции сейчас действуют постоянные группы по борьбе с терроризмом, Управление разведки префектуры полиции Парижа, то есть все меры предприняты. Именно потому, что меры предприняты, такое малое количество пострадавших. Террорист был ликвидирован практически сразу, как только он достал оружие и начал вести огонь", — отметил Дмитрий Ефимов.

* Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации

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