Политолог о словах Асада по химоружию: истерика Запада была спектаклем

Президент САР Башар Асад в интервью РИА Новости сообщил, что его страна не получила от ООН ответа на просьбу расследовать инцидент в Хан-Шейхуне. Политолог Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik предположил, что Западу не нужно такое расследование.

США и другие страны Запада блокируют любые попытки расследования инцидента с использованием химического оружия в Хан-Шейхуне, заявил в интервью РИА Новости президент Сирии Башар Асад.

Он напомнил, что после первой атаки, которую совершили террористы против правительственной армии несколько лет назад в Алеппо, Дамаск также обращался к ООН с просьбой отправить экспертов для расследования, чтобы "доказать, что террористы использовали газ против нашей армии".

"И после было немало схожих случаев, но ООН так и не отправила в Сирию никакую делегацию. То же самое происходит и сейчас", – отметил Башар Асад.

"Ведь если приедут эксперты, то обнаружат, что все их рассказы о том, что произошло в Хан-Шейхуне, и их атака на авиабазу Шайрат были ложью. Именно поэтому они никого и не присылают", – сказал сирийский президент.

Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что неспособность ООН провести объективное расследование инцидента в Хан-Шейхуне не должна удивлять.

"ООН – это бюрократическая структура. Там нужно принимать соответствующее решение, и все упирается в решение Совета Безопасности. Там резолюции, которые предлагает Россия, не проходят. А те резолюции, которые предлагают США и их союзники – члены Совета Безопасности, естественно, блокируются Россией, потому что сохраняются очень серьезные смысловые расхождения", – напомнил Станислав Тарасов.

Он полагает, что истерическая реакция Запада на инцидент в Хан-Шейхуне была наигранной.

"То, что происходит вокруг так называемой химической атаки в Сирии, которая стала поводом для ракетного удара США – это так называемая "постановочная интрига". Она сыграла свою роль: Турция отошла от альянса с Россией и Ираном, поддержав американцев. Этот "постановочный спектакль" выполнил свою задачу, а то, что происходит после него – это уже информационное противостояние, не более того", – считает Станислав Тарасов.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в провинции Идлиб, возложив ответственность за нападение на правительственные войска. Дамаск обвинил в атаке боевиков и их покровителей.

США, не представив никаких доказательств виновности Дамаска, в ночь на 7 апреля нанесли удар по сирийской военной базе Эш-Шайрат. Именно с нее, по версии Вашингтона, сирийская армия нанесла авиаудар, повлекший массовые жертвы.

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