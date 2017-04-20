Эксперт о словах Асада про химатаку в Идлибе: Запад боится расследования

Запад блокирует любые попытки расследования химической атаки в Хан-Шейхуне, заявил в интервью РИА Новости президент Сирии Башар Асад. Эксперт Дмитрий Егорченков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Запад в очередной раз проявляет двойные стандарты.

США и другие страны Запада блокируют любые попытки расследования химической атаки в Хан-Шейхуне, заявил в интервью РИА Новости президент Сирии Башар Асад.

"Формально мы отправили письмо в Организацию Объединенных Наций, в котором попросили прислать делегацию экспертов для расследования произошедшего в Хан-Шейхуне. Конечно же, до настоящего момента они никого не прислали, потому что западные страны и США препятствуют приезду любых делегаций", – сказал Асад.

Он напомнил, что после атаки, которую несколько лет назад совершили террористы в Алеппо, Сирия также обращалась к ООН с просьбой направить экспертов, чтобы "доказать, что террористы использовали газ против нашей армии". Затем было еще несколько подобных случаев, но ООН так и не отправила в Сирию делегацию.

"Ведь если приедут эксперты, то обнаружат, что все их рассказы о том, что произошло в Хан-Шейхуне, и их атака на авиабазу Шайрат были ложью. Именно поэтому они никого и не присылают", – уверен сирийский президент.

Заместитель директора, координатор ближневосточных исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков считает, что налицо очередное применение Западом двойных стандартов.

"Ооновские структуры, и прежде всего ОЗХО, пытаются вести некие дистанционные расследования. С сожалением приходится констатировать, что эти структуры не обращали внимания и на другие обращения сирийских властей о случаях применения боевиками и оппозиционерами химического оружия в Сирии. Все это говорит о том, что логика двойных стандартов применяется нашими западными партнерами на 100%. И, к огромному сожалению, ООН не играет никакой независимой роли и не может быть объективным инструментом расследования", – сказал Дмитрий Егорченков в эфире радио Sputnik.

По его мнению, Запад блокирует проведение расследования по вполне конкретным причинам.

"Эти структуры (ООН и ОЗХО) подконтрольны сейчас западным элитам, которые очень сейчас опасаются, что в результате расследования, проведенного в соответствии со всеми необходимыми правилами и требованиями, может выясниться, что за этой атакой, если она была, стоят те силы, которые Запад поддерживает напрямую в данный момент. А если этой атаки не было, значит, это был элемент информационной войны, и это станет очевидно", – отметил эксперт.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в провинции Идлиб, возложив ответственность за нападение на правительственные войска. Дамаск обвинил в атаке боевиков и их покровителей.

США, не представив никаких доказательств виновности Дамаска, в ночь на 7 апреля нанесли удар по сирийской военной базе Эш-Шайрат. Именно с нее, по версии Вашингтона, сирийская армия нанесла авиаудар, повлекший массовые жертвы.

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