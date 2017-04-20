Политолог о словах Порошенко про "войну": Украина выглядит все бледнее

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что в Донбассе идет "настоящая война". Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik отметил два момента, с которыми, по его мнению, могут быть связаны подобные заявления.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не считает конфликт в Донбассе "замороженным". По его мнению, в регионе идет "настоящая горячая война".

Отсутствие серьезного прогресса в реализации Минских договоренностей по урегулированию конфликта дало некоторым экспертам повод называть его "замороженным". При этом ранее опасения о возможном замораживании конфликта высказали представитель Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма и глава МИД Украины Павел Климкин.

"Некоторые пытаются называть это (ситуацию на Донбассе – ред.) "замороженным конфликтом"… Разве это замороженный конфликт? Это – настоящая горячая война", – цитирует пресс-служба Порошенко его слова из интервью британскому телеканалу Sky News.

Порошенко напомнил, что с начала года Украина потеряла в Донбассе 69 военных и еще более 420 получили ранения.

Политолог Александр Асафов считает, что подобными заявлениями Порошенко, в первую очередь, пытается привлечь внимание Запада.

"Получив достаточно серьезный удар в суде ООН в Гааге, Порошенко вынужден не то чтобы обороняться, он должен увеличить градус риторики. Потому что, судя по этому решению, все его предыдущие заявления, по сути, фактически девальвированы. Соответственно, он увеличивает градус риторики для того, чтобы опять привлечь внимание мирового сообщества к проблемам Украины. Но на данном этапе мировое сообщество занято другими проблемами, и Украина выходит из фокуса внимания не только СМИ, но и мировых политиков. Украина сейчас достаточно бледно, вторично выглядит. Порошенко понимает, что у него нет благодарных слушателей, и поэтому пытается привлечь внимание именно такой радикализацией своих высказываний. Это основной момент", – сказал Александр Асафов в эфире радио Sputnik.

Кроме того, по его мнению, украинский лидер с помощью подобных заявлений пытается в некотором роде поправить свое политическое положение.

"Второй момент – в условиях атаки политических конкурентов, чтобы сохранить свое положение, у него не так много методов. В стране – разруха, существует огромная напряженность внутри общества, и ему нужен клапан для выпуска этого негатива. И в этом случае это только война. А поскольку он обвиняет во всем Россию, то ему сейчас нужен повод, и чтобы он прозвучал в медийном пространстве, чтобы он мог на него сослаться – мол, это Россия напала, и начать боевые действия, которые спасут его политически. Но в целом он повторяет уже заезженную пластинку, потому что другой у него нет", – считает политолог.

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