Ветеран "Альфы": "Морские котики" – лучший спецназ? Да, на "скачке ослов"

В рейтинге самых квалифицированных спецподразделений мира российской "Альфе" Business Insider отдал шестое место, первые в рейтинге американские "Морские котики". Ветеран группы "Альфа" Игорь Шевчук в эфире радио Sputnik прокомментировал выводы издания.

Американское аналитическое издание Business Insider опубликовало рейтинг самых опасных и квалифицированных спецподразделений мира, которые могут действовать там, где другие бессильны. Отметив, что крайне тяжело точно определить лучший элитный отряд, издание отдало первое место американским "Морским котикам". Вторая и третья позиции отданы британцам: Особой лодочной службе (Special Boat Service, SBS) и Специальной авиадесантной службе (Special Air Service, SAS) Великобритании. Российскому антитеррористическому подразделению "Альфа" издание Business Insider отдало лишь шестое место.

Ветеран группы "Альфа" Игорь Шевчук в эфире радио Sputnik прокомментировал данные рейтинга.

"Объективность в данном случае нулевая. Непонятно, по каким критериям и параметрам отбирался данный рейтинг. Напомню, что несколько лет назад наше подразделение было в Америке на международных соревнованиях групп специального назначения. Мы там выиграли, обыграв всех подчистую. На втором месте были бразильцы", – сказал Игорь Шевчук в эфире радио Sputnik.

При этом он отметил, что и тогда американцы старались сделать все, чтобы победа не досталась россиянам.

"Мы, конечно, заняли первое место, но было достаточно сложно в психологическом плане. Потому что американцы постоянно засуживали, причем, делали это бесцеремонно и грубо. Например, когда наши ребята отстрелялись и попросили мишени посмотреть, они развели руками: "Ой, а мы их сожгли". Детский сад! Можно понять, какой там уровень подготовки у сотрудников. И если составлять рейтинг подразделений по эффективности боевой слаженности и боеспособности, то я не думаю, что распределение мест будет таким же (как в рейтинге Business Insider – ред.)", – отметил Игорь Шевчук.

По его мнению, Америка очень любит хвалиться.

"Мы знаем, как они себя показывают в фильмах – там они сильные, непобедимые и несгибаемые во всех ситуациях. На самом деле это не так. Расскажу случай: американцы задумали провести турнир по рукопашному бою среди миротворческого контингента в Югославии. Но когда узнали, что будут участвовать русские десантники, то американцы снялись с соревнований. Им очень приятно быть первыми на скачке ослов, но когда приходят породистые скакуны, в виде наших подразделений, то американцы очень быстро сдуваются", – сказал Игорь Шевчук.

Он отметил, что российские элитные подразделения специального назначения имеют отличную школу и давние традиции.

"Так сложилось, что у нас военно-морские специальные подразделения имеют очень высокую подготовку. Об этом особо не говорится, потому что они выполняют достаточно сложную, секретную работу, их просто не афишируют. Но у этих ребят очень сильная подготовка. Можно сказать, что наши ребята – впереди планеты всей. Потому что, начиная с советских времен, подготовка нашего спецназа была лучшей. И если где-то выполнялась задача, которая считалась невозможной, то специалисты всего мира понимали, что, скорее всего, работал советский спецназ", – заключил Игорь Шевчук.

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