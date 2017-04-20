Мнение: Киев навязывает РФ облик врага и при этом на нее обижается – абсурд

Соратник Петра Порошенко обвинил экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в содействии президенту РФ. Политолог Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik отметил, что украинские политики показывают яркие примеры непоследовательности.

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна заподозрил бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в содействии президенту России Владимиру Путину. В ответ Саакашвили отреагировал весьма эмоционально.

Перепалка произошла в эфире собственной программы Саакашвили "Другая Украина" на телеканале ZIK.

Экс-губернатор раскритиковал деятельность президента Петра Порошенко, объявил замглавы СБУ Павла Демчину "врагом" страны и заявил, что "Служба барыг Украины" не сможет его запугать.

После этого Барна неожиданно заподозрил экс-губернатора в связях с Москвой. "Выходит так, что здесь объединяются против президента (Порошенко – ред.) вместе с Путиным. Ну не идет вам это", – сказал он.

Бывший глава Одесской области не смог сохранить спокойствие и в ответ перешел на крик. "Я не приемлю таких слов, что я объединяюсь с Путиным. У меня нет фабрики в России", – заявил Саакашвили.

Политик покинул пост губернатора Одесской области в ноябре 2016 года, заявив о нежелании украинских властей бороться с коррупцией. В начале 2017-го Саакашвили зарегистрировал партию "Движение новых сил", целью которого провозгласил превращение Украины в "сверхдержаву".

Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Саакашвили ищет союзников на политическом поле Украины, но делает это, как и все украинские политики, непоследовательно. Такое же поведение характерно для украинских политиков и по отношению к России.

"Саакашвили сейчас не у дел и активно пытается найти союзников на политическом поле Украины. Поэтому он ищет возможность нападать на своего старого друга – на Петра Порошенко. А с другой стороны, это отражение совершенно дикой политической ситуации на Украине, которая неадекватна к окружающей реальности. Если уж так тяжело Киеву общаться с российским руководством, то надо быть последовательными: например, перестать поставлять на российский рынок украинские товары. А то они поступают, даже те, которые под санкциями. Кроме того, надо перестать покупать российские товары – уголь, например, который они объявили "вражеским", но все равно покупают. Надо закрыть границу, разорвать дипотношения. Но ведь это не делается. И получается абсурдная ситуация: России навязывают облик врага и при этом очень обижаются, когда сокращаются поставки "вражеского" российского газа и его транзит через Украину. Такая очень своеобразная непоследовательность характеризует и Саакашвили с очень нехорошей стороны (хотя трудно найти политика, о котором сложилось столь неприглядное мнение)", – сказал Андрей Суздальцев.

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