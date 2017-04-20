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Эксперт: то, что РИСИ повлиял на исход выборов в США – откровенная "деза"

14:0520.04.2017
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© AFP 2017 / Eduardo Munoz AlvarezЛюди наблюдают за подведением итогов голосования на выборах президента США в Нью-ЙоркеЛюди наблюдают за подведением итогов голосования на выборах президента США в Нью-Йорке
© AFP 2017 / Eduardo Munoz Alvarez
В США обвинили Российский институт стратегических исследований во вмешательстве в избирательную кампанию. Доктор политических наук, профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik назвал такие утверждения смехотворными.

В США обвинили Российский институт стратегических исследований (РИСИ) во вмешательстве в американскую избирательную кампанию. О новых "доказательствах" роли Москвы в выборах сообщило агентство Reuters со ссылкой на анонимных чиновников. 

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© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Собеседники агентства утверждают, что в распоряжении спецслужб оказались два документа РИСИ, которые якобы доказывают российское вмешательство в избирательный процесс. В одном из них РИСИ якобы рекомендовал использовать социальные сети и российские государственные СМИ, чтобы побудить избирателей в США занять более мягкую позицию в отношении Москвы.

По данным агентства, во втором "документе" речь идет о шансах двух главных кандидатов, причем РИСИ якобы отдавал предпочтение Хиллари Клинтон. Рейтер сообщает, что институт советовал прекратить поддержку Дональда Трампа и сосредоточиться на внедрении новостей о фальсификациях на выборах, чтобы навредить репутации потенциального президента Клинтон.

Директор ФБР Джеймс Коми и директор АНБ Майкл Роджерс на слушаниях о предположительном вмешательстве России в президентские выборы США в Вашингтоне. 20 марта 2017 года
© AFP 2017 / Nicholas Kamm
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Источники Reuters утверждают, что якобы перехваченные бумаги стали решающим аргументом для администрации Барака Обамы, которая обвинила Москву в распространении фейковых новостей и вмешательстве в выборы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обвинения в адрес РИСИ "абсолютно голословными".

По мнению директора Института стратегического планирования, доктора политических наук, профессора Александра Гусева, необоснованные обвинения в адрес российских аналитиков являются частью идущей в США общей кампании по очернению России.

"Говорить о том, что небольшой институт мог оказать влияние на итоги выборов в США – это, по меньшей мере, смешно. Но сейчас, конечно, все будет делаться в США, чтобы показать гражданам этой страны, что Россия является угрозой номер один. Ведь уже неоднократно и глава Пентагона Джеймс Мэттис, и госсекретарь Рекс Тиллерсон, что называется, с пеной у рта доказывали конгрессу, что от России исходит угроза, что это такая "империя зла", как говорил в 80-е годы (тогдашний) президент Соединенных Штатов Рональд Рейган. Сюда приплели и кибератаки, которые якобы российские хакеры совершали на серверы Пентагона, госдепартамента и так далее. Все это, извините меня, откровенная "деза", у которой одна цель: влиять на умы простых американцев", – сказал Александр Гусев в эфире радио Sputnik. 

По его словам, то, в чем сейчас обвиняют российских аналитиков, невозможно даже чисто теоретически.

"Никак не могут сотрудники, занимающиеся наукой, повлиять на итоги выборов в крупнейшей мировой державе. Там, естественно, совсем другие механизмы, там, помимо очень больших денег, задействованы сотни тысяч сотрудников в самих США, в странах – их стратегических партнерах. Поэтому даже если предположить, что были некие усилия (в этом направлении) российских научных учреждений, то они бы просто утонули в этом море информационном и исследовательском. Такого даже и теоретически быть не могло. Да, мы внимательно следим за тем, что происходит в США. Да, мы оцениваем, мониторим. Но повлиять на эти процессы – говорю вам как политтехнолог, занимающийся избирательными кампаниями последние 30 лет – очень сложно. А таким небольшим организациям, как РИСИ, просто невозможно", – заключил Александр Гусев.

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