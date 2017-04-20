США
20.0420 апреля14:21МСК
USD56.42+0.24
EUR60.61+0.35
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Аналитик о словах Фийона про Крым: для "рискованных заявлений" есть причины

13:5320.04.2017
(обновлено: 13:58 20.04.2017)
142010
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкКандидат в президенты Франции от партии Республиканцев Франсуа Фийон во время предвыборной встречи с избирателями в ПарижеКандидат в президенты Франции от партии Республиканцев Франсуа Фийон во время предвыборной встречи с избирателями в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон назвал Крым "исторически российской территорией". Аналитик Михаил Нейжмаков в эфире радио Sputnik отметил, что исход первого тура выборов непредсказуем, и кандидаты пытаются привлечь избирателей.

Россия никогда не оставит Крым, который исторически является российской территорией, считает кандидат на пост президента Франции от правоцентристской партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон.

Второй тур праймериз партии Республиканцев в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Мнение: Фийон не упускает возможности напомнить о выгодах от диалога с РФ

"Бесполезно упрямиться и говорить о том, что Россия должна уйти из Крыма, этого никогда не произойдет", – сказал Фийон в интервью газете Figaro.

По его словам, в подходе к крымскому вопросу необходимо принимать в расчет два фундаментальных и противоречащих друг другу принципа: уважение границ и право народа на самоопределение.

"Никто не может отрицать, что Крым русский с исторической, культурной и лингвистической точек зрения", – подчеркнул экс-премьер.

По мнению Фийона, ситуация с Крымом может быть урегулирована с помощью специальной международной конференции под эгидой ООН.

Регионы России. Крым, Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Мнение: возможно, Крым станет последней темой конфликта Запада с Россией

Ранее кандидаты в президенты Франции на предвыборных дебатах, обсуждая отношения с Москвой, касались подходов к решению вопроса о судьбе Крыма. Тогда именно Франсуа Фийон использовал в поддержку России аргумент о праве нации на самоопределение. Его рассуждения строились вокруг судьбы Косова, признанного независимым Соединенными Штатами и странами Запада, вопреки воле Сербии. "Есть фундаментальный принцип, заключающийся в праве народа самостоятельно распоряжаться своей судьбой", – отмечал Фийон. При этом он в прямой связи с Крымом упомянул "границы, установленные неприемлемым для народа образом".

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Михаил Нейжмаков в эфире радио Sputnik отметил, что не только Фийон делает подобные громкие заявления.

"Можно заметить, что сейчас кандидаты в президенты Франции, практически в преддверии первого тура выборов, стали делать такие рискованные заявления. Можно вспомнить, что недавно, например, Марин Ле Пен заявила, что Нагорный Карабах должен быть воссоединен с Арменией. Понятно, что это была апелляция в сторону армянской общины Франции, но для политика, который планирует быть избранным на высший пост и выстраивать потом отношения с тем же Азербайджаном – это достаточно рискованное заявление", – сказал Михаил Нейжмаков в эфире радио Sputnik.

По его мнению, Фийон, делая такие заявления, в первую очередь, пытается привлечь на свою сторону больше избирателей.

"Сейчас исход первого тура выборов непредсказуем, и в этой ситуации большое значение может иметь мобилизация сторонников того или иного кандидата. В этом смысле Фийон мог сделать такое заявление, чтобы привлечь тех избирателей, которые помнят его лояльную позицию к России, а также тех, кто настроен на экономический эффект от улучшения отношений с Россией, например, французских фермеров. То есть может быть попыткой пусть и небольшой процент избирателей, но привлечь на свою сторону", – считает аналитик.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Голосование провели после госпереворота на Украине. Киев по-прежнему считает полуостров своей, но "временно оккупированной" территорией. Российское руководство не раз заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но ёмкого слова – Twitter.

Комментировать
+
Сказано в эфире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
technomic
Браво, Фийон! Порадовал.
14:17
20.04.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена