Аналитик о словах Фийона про Крым: для "рискованных заявлений" есть причины

Кандидат в президенты Франции от партии Республиканцев Франсуа Фийон во время предвыборной встречи с избирателями в Париже

Кандидат в президенты Франции от партии Республиканцев Франсуа Фийон во время предвыборной встречи с избирателями в Париже

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон назвал Крым "исторически российской территорией". Аналитик Михаил Нейжмаков в эфире радио Sputnik отметил, что исход первого тура выборов непредсказуем, и кандидаты пытаются привлечь избирателей.

Россия никогда не оставит Крым, который исторически является российской территорией, считает кандидат на пост президента Франции от правоцентристской партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон.

"Бесполезно упрямиться и говорить о том, что Россия должна уйти из Крыма, этого никогда не произойдет", – сказал Фийон в интервью газете Figaro.

По его словам, в подходе к крымскому вопросу необходимо принимать в расчет два фундаментальных и противоречащих друг другу принципа: уважение границ и право народа на самоопределение.

"Никто не может отрицать, что Крым русский с исторической, культурной и лингвистической точек зрения", – подчеркнул экс-премьер.

По мнению Фийона, ситуация с Крымом может быть урегулирована с помощью специальной международной конференции под эгидой ООН.

Ранее кандидаты в президенты Франции на предвыборных дебатах, обсуждая отношения с Москвой, касались подходов к решению вопроса о судьбе Крыма. Тогда именно Франсуа Фийон использовал в поддержку России аргумент о праве нации на самоопределение. Его рассуждения строились вокруг судьбы Косова, признанного независимым Соединенными Штатами и странами Запада, вопреки воле Сербии. "Есть фундаментальный принцип, заключающийся в праве народа самостоятельно распоряжаться своей судьбой", – отмечал Фийон. При этом он в прямой связи с Крымом упомянул "границы, установленные неприемлемым для народа образом".

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Михаил Нейжмаков в эфире радио Sputnik отметил, что не только Фийон делает подобные громкие заявления.

"Можно заметить, что сейчас кандидаты в президенты Франции, практически в преддверии первого тура выборов, стали делать такие рискованные заявления. Можно вспомнить, что недавно, например, Марин Ле Пен заявила, что Нагорный Карабах должен быть воссоединен с Арменией. Понятно, что это была апелляция в сторону армянской общины Франции, но для политика, который планирует быть избранным на высший пост и выстраивать потом отношения с тем же Азербайджаном – это достаточно рискованное заявление", – сказал Михаил Нейжмаков в эфире радио Sputnik.

По его мнению, Фийон, делая такие заявления, в первую очередь, пытается привлечь на свою сторону больше избирателей.

"Сейчас исход первого тура выборов непредсказуем, и в этой ситуации большое значение может иметь мобилизация сторонников того или иного кандидата. В этом смысле Фийон мог сделать такое заявление, чтобы привлечь тех избирателей, которые помнят его лояльную позицию к России, а также тех, кто настроен на экономический эффект от улучшения отношений с Россией, например, французских фермеров. То есть может быть попыткой пусть и небольшой процент избирателей, но привлечь на свою сторону", – считает аналитик.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Голосование провели после госпереворота на Украине. Киев по-прежнему считает полуостров своей, но "временно оккупированной" территорией. Российское руководство не раз заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

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