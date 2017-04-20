Эксперт о выводах ОЗХО по Сирии: поставили "диагноз", не видя "больного"

В сирийском Хан-Шейхуне применялся зарин, заявили в ОЗХО. Бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что работу Исполнительного совета в Гааге нельзя считать объективной.

Результаты анализов показали, что в сирийском Хан-Шейхуне применялся зарин или его аналоги, говорится в заявлении Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) по итогам первого дня сессии Исполнительного совета в Гааге.

Отмечается, что эти данные основаны на исследовании биоматериалов, собранных с тел троих погибших в результате атаки.

При этом эксперты ОЗХО, несмотря на приглашение Дамаска, до сих пор – спустя две недели после инцидента – не посетили Сирию для расследования событий.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в провинции Идлиб, возложив ответственность за нападение на правительственные войска. Дамаск обвинил в атаке боевиков и их покровителей.

США, не представив никаких доказательств виновности Дамаска, в ночь на 7 апреля нанесли удар по сирийской военной базе Эш-Шайрат. Именно с нее, по версии Вашингтона, сирийская армия нанесла авиаудар, повлекший массовые жертвы.

Москва, в свою очередь, раскритиковала "попытки ряда стран исказить ситуацию вокруг инцидента" и потребовала непредвзятого расследования событий в Хан-Шейхун. При этом Россия и Сирия настаивают, чтобы расследование эпизода не проводилось дистанционно, и призывают отправить экспертов на аэродром Эш-Шайрат.

Военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин считает, что работу Исполнительного совета в Гааге нельзя считать объективной.

"К сожалению, скоропалительные заявления, которые они делают без выезда комиссии, без взятия анализов на местности, конечно, настораживают. Потому что по тем кадрам, которые мы все видели, никак не следует, что это был именно зарин, хотя и исключить этого нельзя. Поэтому о каких результатах работы можно говорить? Если бы комиссия приехала на место, взяла пробные анализы, то тогда это было бы логично. А так – они из Гааги поставили "диагноз". Это как диагноз врача, который не видел больного", – сказал Игорь Никулин в эфире радио Sputnik.

При этом, напомнил эксперт, вину за химатаку бездоказательно пытаются возложить на Дамаск.

"Они пытаются все-таки все свалить на правительственные войска. Но тогда Организации по запрещению химоружия нужно отозвать свою подпись под документом, в котором они установили, что все химическое оружие (Башара) Асада передано инспекторам ООН, плюс вернуть Нобелевскую премию. Так как получается, что они не справились с задачей, о которой они отчитались", – отметил эксперт.

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