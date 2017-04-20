США
20.0420 апреля13:28МСК
USD56.42+0.24
EUR60.61+0.35
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Эксперт о выводах ОЗХО по Сирии: поставили "диагноз", не видя "больного"

13:2220.04.2017
(обновлено: 13:24 20.04.2017)
060
© AFP 2017 / Omar Haj KadourСбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. 5 апреля 2017 годаСбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. 5 апреля 2017 года
© AFP 2017 / Omar Haj Kadour
В сирийском Хан-Шейхуне применялся зарин, заявили в ОЗХО. Бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что работу Исполнительного совета в Гааге нельзя считать объективной.

Результаты анализов показали, что в сирийском Хан-Шейхуне применялся зарин или его аналоги, говорится в заявлении Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) по итогам первого дня сессии Исполнительного совета в Гааге.

Остов самолета, сгоревшего в результате ракетного удара США по авиабазе в Сирии
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Мнение: вокруг химоружия в Сирии разыгрывается определенный сценарий

Отмечается, что эти данные основаны на исследовании биоматериалов, собранных с тел троих погибших в результате атаки.

При этом эксперты ОЗХО, несмотря на приглашение Дамаска, до сих пор – спустя две недели после инцидента – не посетили Сирию для расследования событий.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в провинции Идлиб, возложив ответственность за нападение на правительственные войска. Дамаск обвинил в атаке боевиков и их покровителей.

Штаб-квартира CNN в Атланте, США
© AP Photo / David Goldman
Нахимичили сенсацию. Как делаются новости CNN

США, не представив никаких доказательств виновности Дамаска, в ночь на 7 апреля нанесли удар по сирийской военной базе Эш-Шайрат. Именно с нее, по версии Вашингтона, сирийская армия нанесла авиаудар, повлекший массовые жертвы.

Москва, в свою очередь, раскритиковала "попытки ряда стран исказить ситуацию вокруг инцидента" и потребовала непредвзятого расследования событий в Хан-Шейхун. При этом Россия и Сирия настаивают, чтобы расследование эпизода не проводилось дистанционно, и призывают отправить экспертов на аэродром Эш-Шайрат. 

Военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин считает, что работу Исполнительного совета в Гааге нельзя считать объективной.

"К сожалению, скоропалительные заявления, которые они делают без выезда комиссии, без взятия анализов на местности, конечно, настораживают. Потому что по тем кадрам, которые мы все видели, никак не следует, что это был именно зарин, хотя и исключить этого нельзя. Поэтому о каких результатах работы можно говорить? Если бы комиссия приехала на место, взяла пробные анализы, то тогда это было бы логично. А так – они из Гааги поставили "диагноз". Это как диагноз врача, который не видел больного", – сказал Игорь Никулин в эфире радио Sputnik.

При этом, напомнил эксперт, вину за химатаку бездоказательно пытаются возложить на Дамаск. 

"Они пытаются все-таки все свалить на правительственные войска. Но тогда Организации по запрещению химоружия нужно отозвать свою подпись под документом, в котором они установили, что все химическое оружие (Башара) Асада передано инспекторам ООН, плюс вернуть Нобелевскую премию. Так как получается, что они не справились с задачей, о которой они отчитались", – отметил эксперт.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

Комментировать
+
Сказано в эфире
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена