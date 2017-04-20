Эксперт: ВВС США решили во второй раз не устраивать шумиху из облета Аляски

Пара российских бомбардировщиков Ту-95 вновь совершила полет у побережья Аляски, на этот раз американские ВВС не поднимали истребители на перехват, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник в оборонном ведомстве США.
"Российские бомбардировщики возвращаются на Аляску вторую ночь подряд. Два Ту-95 прошли в 36 морских милях (67 километрах) от материковой части Аляски", – сообщил в Twitter продюсер телеканала Лукас Томлинсон, специализирующийся на освещении работы Пентагона и госдепартамента.
По его словам, полет состоялся во вторник ночью. Данные Томлисона подтвердил телеканал CNN.
По информации СМИ, "ВС США приняли решение в этот раз не поднимать истребители на перехват", ограничившись вылетом самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-3 AWACS.
В понедельник,17 апреля, американские ВВС осуществили перехват двух российских Ту-95 в международном воздушном пространстве у побережья Аляски. На перехват поднялись два истребителя F-22 и самолет E-3. Они сопровождали Ту-95, пока те не покинули опознавательную зону ПВО.
В российском Минобороны подтвердили факт перехвата, подчеркнув, что полет Ту-95 проходил в полном соответствии с международными правилами и не нарушал границы других государств.
Военный эксперт, коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что поднимать авиацию в таком случае нет смысла.
"Такой облет вдоль границ России, не приближаясь к границам США, это штатная процедура, которую совершают самолеты стратегической и дальней авиации. То же делают и американцы – например, их самолеты-разведчики появляются у наших берегов. Когда совершаются такие полеты, то обычно стороны предупреждают друг друга о том, что данный самолет не несет ядерного оружия, что этот полет, например, является учебным, для отработки различных полетных заданий. Лишний раз поднимать авиацию и перехватывать самолет, который не представляет собой угрозы, не имеет смысла. Думаю, поэтому американцы не стали этого делать во второй раз. Первый раз они подняли свои самолеты для определенной шумихи и пиар-кампании. А во второй раз – какой смысл?", – сказал Алексей Леонков.
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