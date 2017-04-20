Эксперт: ВВС США решили во второй раз не устраивать шумиху из облета Аляски

Российские бомбардировщики снова облетели Аляску, но ВВС США не стали поднимать истребители на перехват, сообщили СМИ. Военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что американцы поняли – поднимать авиацию нет смысла.

Пара российских бомбардировщиков Ту-95 вновь совершила полет у побережья Аляски, на этот раз американские ВВС не поднимали истребители на перехват, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник в оборонном ведомстве США.

"Российские бомбардировщики возвращаются на Аляску вторую ночь подряд. Два Ту-95 прошли в 36 морских милях (67 километрах) от материковой части Аляски", – сообщил в Twitter продюсер телеканала Лукас Томлинсон, специализирующийся на освещении работы Пентагона и госдепартамента.

По его словам, полет состоялся во вторник ночью. Данные Томлисона подтвердил телеканал CNN.

По информации СМИ, "ВС США приняли решение в этот раз не поднимать истребители на перехват", ограничившись вылетом самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-3 AWACS.

В понедельник,17 апреля, американские ВВС осуществили перехват двух российских Ту-95 в международном воздушном пространстве у побережья Аляски. На перехват поднялись два истребителя F-22 и самолет E-3. Они сопровождали Ту-95, пока те не покинули опознавательную зону ПВО.

В российском Минобороны подтвердили факт перехвата, подчеркнув, что полет Ту-95 проходил в полном соответствии с международными правилами и не нарушал границы других государств.

Военный эксперт, коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что поднимать авиацию в таком случае нет смысла.

"Такой облет вдоль границ России, не приближаясь к границам США, это штатная процедура, которую совершают самолеты стратегической и дальней авиации. То же делают и американцы – например, их самолеты-разведчики появляются у наших берегов. Когда совершаются такие полеты, то обычно стороны предупреждают друг друга о том, что данный самолет не несет ядерного оружия, что этот полет, например, является учебным, для отработки различных полетных заданий. Лишний раз поднимать авиацию и перехватывать самолет, который не представляет собой угрозы, не имеет смысла. Думаю, поэтому американцы не стали этого делать во второй раз. Первый раз они подняли свои самолеты для определенной шумихи и пиар-кампании. А во второй раз – какой смысл?", – сказал Алексей Леонков.

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