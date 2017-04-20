Американист об увольнении О'Рейли с Fox News: телеведущий "зарвался"

Телеведущий Билл О'Рейли и Дональд Трамп во время интервью на канале Fox News

Телеведущий Билл О'Рейли и Дональд Трамп во время интервью на канале Fox News

Американский телеканал Fox News уволил ведущего Билла О'Рейли, который ранее оскорбил президента РФ Владимира Путина. Американист Александр Домрин в эфире радио Sputnik выразил свое мнение о том, почему был уволен телеведущий.

Компания 21 Century Fox, которой принадлежит телеканал Fox News, сообщила об увольнении ведущего и политического комментатора Билла О'Рейли, который ранее назвал российского президента Владимира Путина "убийцей".

"Компания и Билл О'Рейли договорились, что он не вернется на Fox News", – говорится в сообщении.

Причиной увольнения стали судебные иски против О'Рейли, которого обвиняли в сексуальных домогательствах. В результате Fox выплатила 13 млн долларов, а спонсоры программы, которую вел журналист, начали отзывать контракты на размещение рекламы.

Кроме того, в феврале Билл О'Рейли оказался в центре другого скандала. Во время интервью с президентом США Дональдом Трампом телеведущий напомнил об обвинениях, которые Запад выдвигал в адрес Москвы, и назвал Путина "убийцей".

"А что вы думаете? Наша страна такая уж невинная?", – ответил на это глава Белого дома.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал высказывания журналиста неприемлемыми и отметил, что Кремль ждет извинений.

О'Рейли вел свою передачу "Фактор О'Рейли" с 1996 года и был "лицом" телеканала. Он был близким знакомым экс-президента Fox News Роджера Эйлса, которого также уволили в 2016-м из-за обвинений в домогательствах.

Состояние ведущего после десятилетий работы в прайм-тайм оценивается в несколько десятков миллионов долларов.

Американист, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин в эфире радио Sputnik прокомментировал увольнение О'Рейли.

"На мой взгляд, Билл О'Рейли был самым интересным из телеведущих на Fox News. Он писал книги, которые входили в список бестселлеров, согласно New York Times. Но, я думаю, что он зарвался, зазвездился, что называется. Хотя я меньше всего склонен думать, что на его увольнение повлияло высказывание о Путине в разговоре с Трампом. Он действительно зазнался, позволял себе очень многое. И, конечно, иски о домогательствах сыграли здесь роль. В целом его увольнение – это, конечно, большое событие", – сказал Александр Домрин.

Он отметил, что в США не существует как таковой цензуры для журналистов, и высказывания в отношении зарубежных лидеров в меньшей степени могут сказаться на карьере сотрудников СМИ.

"Они называют это редакционной политикой. Был случай, когда крайне нелицеприятно, например, один из журналистов высказывался в отношении мадам (Хиллари) Клинтон. Он врач и при этом телеведущий, и на одном из телеканалов говорил о целом букете заболеваний, который он усматривает в поведении Клинтон. А поскольку американские корпоративные СМИ дружно "легли" под Клинтон, его уволили. Но это касается внутриполитических вопросов. Если бы такие заявления были сделаны тем же журналистом в отношении зарубежного лидера, это вряд ли сказалось бы на его карьере", – считает американист.

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