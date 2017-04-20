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Политолог: США пытаются пройти по лезвию бритвы в отношениях с Ираном

11:5020.04.2017
(обновлено: 11:57 20.04.2017)
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© РИА Новости . Сергей ГунеевПерейти в фотобанкГосударственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фотоГосударственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступил с жесткой критикой политики Ирана и сделки с этой страной по ядерной программе. Политолог Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik выразил мнение, что США таким образом демонстрируют поддержку союзникам в регионе.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступил с жестким заявлением, критикующим политику Ирана и сделку с этой страной по ядерной программе. В своем заявлении Тиллерсон обвинил Тегеран в спонсировании терроризма, кибератаках, подрыве свободы судоходства в Персидском заливе, нарушении прав человека.

"Иран – мировой лидер в области спонсирования терроризма и ответственен за многочисленные конфликты и подрыв интересов США в таких странах, как Сирия, Йемен, Ирак и Ливан, а также за продолжающуюся поддержку атак на Израиль", – сказал он.

Такие комментарии были сделаны вслед за поручением президента США Дональда Трампа американским ведомствам определить, соответствовало ли интересам Вашингтона частичное снятие санкций с Ирана в рамках соглашения с мировым сообществом по ядерной программе.

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Мнение: Трамп поддержал иранофоба Мэттиса

При этом днем ранее в распространенном государственным департаментом США заявлении было сказано, что по состоянию на 18 апреля Иран соблюдает свои обязательства в соответствии с договоренностями.

Сам же Трамп до этого неоднократно заявлял, что сделка с Ираном является "плохой" и ее необходимо пересмотреть.

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер рассказал журналистам, что Дональд Трамп примет решение относительно дальнейших действий по отношению к Ирану после тщательного рассмотрения сделки ведомствами США под руководством Совета по национальной безопасности. Соответствующие рекомендации будут выработаны в течение 90 дней.

По мнению директора Института современного государственного развития
Дмитрия Солонникова, антииранский всплеск новой администрации Белого дома обусловлен поддержкой США своих стратегических союзников в регионе.

"В данном случае Дональд Трамп отрабатывает обещания, прежде всего, Израилю и Саудовской Аравии. Именно политика против этих стран со стороны Ирана сейчас вызывает основную критику – это политика в Йемене, в Ливане. Угрозы с этих территорий, приходящие на Израиль и Саудовскую Аравию, сейчас рассматриваются Соединенными Штатами как стратегические", – сказал Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik.

Кроме того, отметил он, Иран – на пороге президентских выборов, и это заставляет Вашингтон балансировать.

"На мой взгляд, сейчас США пытаются пройти по лезвию бритвы. С одной стороны, они демонстрируют поддержку своим стратегическим союзникам в регионе, а с другой – США не заинтересованы, чтобы фундаменталисты снова пришли к власти в Иране. Поэтому на три месяца отсрочено принятие каких-то серьезных решений по изменению курса США в этом регионе. Если сейчас рухнет вся архитектура, построенная после подписанного "иранского досье", то это очень ослабит позицию президента Ирана Хасана Роухани на президентских выборах. И США придется столкнуться с крайне серьезным противодействием внутри Ирана, если власть там поменяется, и вместо нынешних реформаторов придут фундаменталисты. Соединенным Штатам этого не хотелось бы, поэтому три месяца они будут ждать, а потом на основании этого давления хотят договориться с новой администрацией", – считает Дмитрий Солонников.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

При этом США сохраняют санкции против Ирана по ракетной программе, правам человека и по подозрению в том, что Тегеран спонсирует терроризм.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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