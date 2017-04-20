Мнение: решение суда ООН по иску Украины к России – компромиссное

Москва считает важным, что Международный суд ООН при рассмотрении иска Киева не поддержал заявления Украины об "агрессии", "оккупации" и статусе Крыма, говорится в комментарии департамента информации и печати, размещенном на странице ведомства в Facebook.
Международный суд ООН 19 апреля отказался удовлетворить требование Украины установить временные меры по иску к России в связи с нарушением конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ). В то же время он частично удовлетворил требования Киева по конвенции о ликвидации расовой дискриминации.
В МИД отметили, что претензии Украины к России по МКБФТ безосновательны и, в связи с этим, отсутствуют основания для введения временных мер. При этом во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что суд призвал Киев и Москву "работать над полным выполнением Минских договоренностей, признав при этом, что эти договоренности были одобрены и подписаны, в частности, представителями Донецка и Луганска".
В отношении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации Суд не поддержал ни одну из временных мер, запрошенных Украиной, указали в МИД.
"Претензии Киева относительно того, что Россия, дескать, осуществляет политику "стирания культурной идентичности украинской и крымско-татарской общин", не были поддержаны. Суд также не посчитал обоснованным целый ряд обвинений Украины, таких как якобы наличие этнически мотивированных исчезновений, убийств и задержаний в Крыму, гонений на СМИ и общественные организации, запрета на проведение митингов и публичных мероприятий представителей украинской и крымско-татарской общин или невозможности получить образование на крымско-татарском языке… Важно, что Суд занял принципиальную позицию и не поддержал заявления Украины о якобы имеющей место "агрессии", "оккупации", или о статусе Крыма как не относящиеся к сути разбирательства", – подчеркнули в ведомстве.
Директор Научно-исследовательского института политической социологии Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik отметил, что суд ООН, по сути, принял "половинчатое" решение.
"Решение суда на самом деле – компромиссное. Было подчеркнуто право на украинский и крымско-татарский язык. И, в принципе, этим суд и ограничился. Так что можно говорить, что требования частично были удовлетворены, а можно говорить, что в основной своей массе требования удовлетворены не были", – сказал Вячеслав Смирнов.
Киев же, по его мнению, продолжит обвинять Россию "во всех смертных грехах".
"Украина просто обязана обвинять Россию во всех смертных грехах. Иначе избиратели и определенные политически активные элементы не будут поддерживать сегодняшнюю администрацию – президента и кабмин. Так что они обречены, пока находятся у власти, обвинять Россию во всем, в чем только возможно", – считает политолог.
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