Политолог о задержании брата Азимова: это явно не последний арест

Силовики задержали Акрама Азимова, старшего брата предполагаемого организатора теракта в Петербурге. По мнению политолога Николая Шлямина, поиск организаторов теракта не закончен.

Силовики задержали в Новой Москве Акрама Азимова, старшего брата предполагаемого организатора теракта в Петербурге Аброра, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Предполагается, что Акрам Азимов помогал в переправке денег, использованных при подготовке теракта, и организации связи с международными террористами. При задержании у него нашли боевую гранату РГД-5.

Аброра Азимова задержали 17 апреля в Одинцовском районе Подмосковья. По данным ФСБ, именно он отвечал за подготовку террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

Ранее в Северной столице и в Москве задержали восьмерых предполагаемых пособников Джалилова.

По мнению политолога, лидера общественного движения "Объединенный молодежный фронт" Николая Шлямина, возможны еще задержания по этому делу.

"Роль задержанного, скорее всего, это роль соорганизатора теракта в питерском метро. Считаю, что следует ждать еще новых арестов по этому делу. Думаю, что те 10 человек, которые уже задержаны, это не последняя цифра. Потому что таких вот помощников, которые участвуют в таких делах, хватает. И это явно не последний арест. Тем более, что террористический акт и террористическая деятельность подразумевает под собой многоплановую подготовку, в которой задействовано достаточно большое количество народа", — сказал Николай Шлямин в эфире радио Sputnik.

По его мнению, люди, приезжающие в Россию с подобными намерениями, должны сделать выводы.

"Приезжая на территорию страны, которая дает тебе возможность работать, выжить твоей семье, надо следовать законам этой страны. Людям надо задуматься о том, что все радикальные идеи, которые существуют и выражаются с помощью терроризма, никогда не приводили ни к какому фактическому результату. Кроме отобранных человеческих жизней, террор не добивается абсолютно никакой цели. Как мне кажется, необходимо проводить определенную работу с гражданами, которые появляются на территории РФ и мониторить их информационное наполнение. Ведь идеи терроризма просто так в голову нормальному человеку не приходят, всегда есть тот, кто закладывает эти мысли и подталкивает к совершению преступления", — отметил политолог.

Мощный взрыв прогремел на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт — 2" петербургского метро 3 апреля, погибли 15 человек, включая террориста. Позднее на станции "Площадь Восстания" нашли еще одну бомбу, которую удалось обезвредить.



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