Политолог: Киев принимает самые жесткие меры, чтобы заглушить голос диаспор

Сотрудники МВД Украины во время акции протеста в Киеве. Архивное фото

Сотрудники МВД Украины во время акции протеста в Киеве. Архивное фото

СБУ заявила, что планировавшийся марш этнических болгар в Одессе был провокацией со стороны России. Политолог Олег Онопко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что курс Киева на жесткую украинизацию приведет к радикализации требований нацменьшинств.

Служба безопасности Украины заявила, что накануне пасхальных праздников предотвратила провокацию в Одессе, которую якобы готовила Россия.

По словам начальника аппарата главы СБУ Александра Ткачука, в городе планировалось проведение "фейкового протеста" этнических болгар, проживающих в регионе. "Акция была построена на несуществующей проблеме якобы притеснений болгарского нацменьшинства на Украине. Россия целенаправленно пытается создать картинку, что в Украине идут постоянные целенаправленные притеснения нацменьшинств, что не соответствует действительности", – сказал Ткачук.

По данным СБУ, участники акции планировали пройти шествием по Одессе от памятника болгарскому поэту Христо Ботеву до консульства Болгарии. Возбуждено уголовное дело по статье "посягательство на территориальную целостность Украины". Координатора акции задержали.

СБУ полагает, что "организаторами этой акции были те же люди, которые пытались спровоцировать массовые беспорядки 31 марта во Львовской области, блокируя трассу Львов – Рава-Русская в контексте якобы притеснения этнических поляков в Украине".

По мнению политолога Олега Онопко, обозначившееся в последние годы стремление Киева к жесткому подавлению национального самосознания этнических меньшинств Украины приведет лишь к радикализации их требований.

"Об автономизации уже речи нет. Заявки сделаны на более высокую степень суверенитета для национальных общин Украины. Конечно, это вызывает тревогу украинских властей, и они принимают самые жесткие меры, чтобы заглушить голоса диаспор, которые стремятся получить больше политических полномочий и больше суверенитета", – сказал Олег Онопко в эфире радио Sputnik.

По его словам, нынешняя политическая система Украины не предоставляет возможности для изменения статуса территорий, компактно заселенных представителями национальных меньшинств.

"Политическая система Украины будет категорически выступать против любых попыток изменения административно-территориального деления. И актуальная проблема статуса Болградского района (на юге Одесской области, – ред.), населенного преимущественно болгарами, еще раз подтверждает, что требования автономии – это пугало, которое используют украинские власти, чтобы сдерживать центробежные стремления национальных меньшинств. В настоящее время ни о каких автономиях или иных статусах национальных меньшинств речи быть не может", – заключил Олег Онопко.

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