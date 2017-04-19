Мнение: Трамп поддержал иранофоба Мэттиса

Президент США Дональд Трамп поручил проверить решение об отмене санкций против Ирана. Эксперт Григорий Ярыгин в эфире радио Sputnik отметил, что отменить договоренности вряд ли получится, но Вашингтон может ввести против Ирана новые санкции.

Президент США Дональд Трамп потребовал подготовить обзор соглашения мирового сообщества с Ираном о снятии санкций с тем, чтобы установить, соответствуют ли договоренности американским национальным интересам. Об этом сообщил госсекретарь Рекс Тиллерсон.

В июле 2015 года Тегеран и "шестерка" международных посредников договорились об урегулировании проблемы иранского атома. Тогда стороны приняли план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза санкции.

По словам Тиллерсона, соглашение будут проверять различные ведомства под руководством Совета национальной безопасности. Они должны оценить, соответствовало ли решение администрации Барака Обамы интересам США.

По мнению доцента кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григория Ярыгина, отменить договоренности у США вряд ли получится.

"Эта ядерная сделка была заключена не только между Тегераном и Вашингтоном, а это сделка Ирана с "шестеркой" международных посредников. Поэтому отменить эту сделку едва ли получится. Это ставит под вопрос все усилия, предпринятые в период, предшествующий администрации Трампа. Надо понимать, что на международном уровне были предприняты существенные усилия, которые привели, по крайней мере, к снижению градуса противостояния между Ираном и Соединенными Штатами и отвели от возможных трагичных последствий, связанных с ядерной программой", – сказал Григорий Ярыгин в эфире радио Sputnik.

Однако, по его мнению, США могут ввести против Ирана санкции в одностороннем порядке.

"Это вопрос внутренней политики, борьба "наследия Обамы" и нынешней администрации Трампа под влиянием министра обороны США Джеймса Мэттиса, который является иранофобом, и который сейчас активно продвигает свою линию. Трамп его в этом поддерживает. Скорее всего, они не столько отменят соглашение, сколько введут новые санкции против Ирана или как-то трансформируют старые санкции в одностороннем порядке. Многие конгрессмены уже настроены воинственно, и, похоже, что поддержка Трампа в конгрессе будет", – отметил Григорий Ярыгин.

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