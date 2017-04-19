Мнение: Порошенко сравнил Россию с крокодилом в надежде, что Трамп услышит

Украинский президент Петр Порошенко сравнил Россию с крокодилом. Политолог Олег Игнатов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что, делая подобное заявление, лидер Украины преследовал три тактические цели.

Президент Украины Петр Порошенко сравнил Россию с крокодилом, сообщает "112".

Выступая в Королевском институте международных отношений Chatham House в Лондоне, Порошенко осудил западных политиков, настроенных на диалог с Москвой. Затем он попытался подкрепить свои слова цитатой Уинстона Черчилля.

"Черчилль сказал в январе 1942-го: "Каждый надеется, что если он достаточно накормит крокодила, крокодил съест его позже других", – сказал Порошенко, заявив, что этот "крокодил" и есть Россия.

Украинский президент объявил, что намерен переубедить всех сторонников такого подхода и объяснить им, что "удовлетворить аппетит" Москвы невозможно.

Ранее Порошенко обвинял Россию в "провинциализме" и заявлял, что главная цель Москвы – дестабилизировать Украину.

Политолог Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов считает, что, делая подобное заявление, украинский лидер преследовал три цели. А само заявление адресовано, прежде всего, США.

"Я думаю, в самом по себе факте жестких комментариев со стороны Порошенко нет ничего удивительного. Больше двух лет Порошенко прибегает к конфронтационным высказываниям по отношению к России. При этом смысл конкретно этого заявления преследует выполнение трех тактических целей. Во-первых, Порошенко пытается добиться ужесточения американский и европейских санкций против России на фоне событий в Сирии. Во-вторых, он хочет добиться от Вашингтона поставок летального вооружения. И в-третьих – он хочет получить безусловную поддержку со стороны администрации (президента США Дональда) Трампа, как это было в период президентства Барака Обамы", – сказал Олег Игнатов в эфире радио Sputnik.

По его мнению, Вашингтон вряд ли поддержит Киев. Однако Порошенко продолжит апеллировать к Трампу.

"Я думаю, что американская администрация прибегнет к этим шагам, только если будет понятно, что между Москвой и Белым домом ничего не получится. Ведь поставки оружия на Украину и усиление санкций будут негативно восприняты в России, что может еще сильнее ухудшить российско-американские отношения. Но, я думаю, Порошенко будет продолжать давление, он будет продолжать апеллировать к Трампу и делать конфронтационные шаги в сторону России, пытаясь показать, что Россия не является договороспособной и т.д.", – считает политолог.

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