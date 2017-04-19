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Эксперт: раскрытие в Польше имен разведчиков – совершенно беспрецедентно

16:3819.04.2017
(обновлено: 16:39 19.04.2017)
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© AP Photo / Alik KepliczВид на ВаршавуВид на Варшаву
© AP Photo / Alik Keplicz
Институт национальной памяти Польши обнародовал имена почти тысячи польских разведчиков времен ПНР. Эксперт Станислав Кувалдин в эфире радио Sputnik отметил, что это сознательное решение польских властей.

Имена почти тысячи польских разведчиков времен Польской народной республики (ПНР) обнародовал Институт национальной памяти. В списке есть шпионы, которые продолжали работать после падения коммунистического режима, сообщает Gazeta Wyborcza, называя ситуацию "невероятным скандалом". 

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© AFP 2017 / Wojtek Radwanski
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Поводом для такого решения стал недавно принятый в Польше закон об Институте национальной памяти, который обязал рассекретить архивы спецслужб ПНР.

"Иностранные службы, не вставая из-за стола, могут идентифицировать наших шпионов, а потом воспроизвести их контакты за рубежом", – пишет польское издание. В каталоге приводятся настоящие имена разведчиков и те, под которыми офицеры выступали за рубежом. "Большинство из этих людей еще живы, открыты их контакты. Польское государство просто их выдало", – заявил изданию бывший сотрудник польской разведки.

Варшава, Польша
© Flickr / Terra Libera
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"Это персональные данные шпионов и разведчиков, как тех, времен холодной войны, так и тех, которые действовали в конце ПНР. Там офицеры, рожденные в 60-х годах, это означает, что большинство их служения приходится на годы после падения коммунизма. Раскрыты были как их настоящие имена, так и те, под которыми они выступали в качестве "офицеров под прикрытием" или "нелегалов", раскрыты шпионы, годами живущие за рубежом", – отмечает газета. 

Как отметил в эфире радио Sputnik эксперт Российского совета по международным делам, полонист Станислав Кувалдин, раскрытие имен разведчиков – это сознательное действие польских властей.

"Есть идеологические представления нынешних польских властей и близких к ним политических деятелей, которые считают, что Польская народная республика не была в полной мере суверенным государством. То есть она находилась в вассальных отношениях с Советским Союзом. Следовательно, и спецслужбы, которые существовали в этой стране, тоже не были в полной мере суверенными. А значит, на их сотрудников не распространяется положение о государственной тайне", – сказал Станислав Кувалдин.

Эксперт объяснил предпосылки, которые, по его мнению, могли побудить нынешние польские власти принять такое решение.

"Некоторая часть данных распространяется на тех разведчиков, кто перешел в спецслужбы независимой Польши и выполнял свою работу уже после 1989 года. Поэтому, безусловно, это совершенно беспрецедентно. Но чем это объясняется? Среди политиков партии "Право и справедливость" распространены убеждения, что польское государство, которое возникло после 1989 года, было сделкой между коммунистическими спецслужбами и элитой оппозиции. И ценой этой сделки было сохранение позиций бывших коммунистических деятелей внутри страны и влияния разных деятелей, связанных со спецслужбами", – заключил Станислав Кувалдин.

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